Republikanci i demokrate zabrinuti: Zatražili od Rubija da se ne povlače američke trupe s Kosova

Dvostranačka grupa američkih zakonodavaca upozorila je administraciju predsjednika Donalda Trampa (Trump) da ne smanjuje broj američkih vojnika u NATO-ovoj mirovnoj misiji na Kosovu (KFOR), upozoravajući da bi takav potez mogao destabilizirati Zapadni Balkan u trenutku rastućih tenzija u regionu.

Slabljenje sigurnosti

Kako piše „The Hill“, zakonodavci iz redova demokrata i republikanaca uputili su pismo državnom sekretaru Marku Rubiju (Marco), koji istovremeno obavlja funkciju savjetnika za nacionalnu sigurnost, tražeći pojašnjenje navoda da Vašington razmatra smanjenje američkog prisustva u KFOR-u.

U pismu navode da bi povlačenje američkih vojnika moglo oslabiti sigurnost u regionu i smanjiti pritisak na strane uključene u dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova.

„S obzirom na to da u dijalogu Beograd–Priština nema značajnog napretka, smanjenje broja vojnika uklonilo bi važnu polugu koja može natjerati strane da se vrate pregovorima“, navodi se u pismu.

Zakonodavci su također upozorili da bi smanjeno američko prisustvo moglo ohrabriti aktere koji zapadno povlačenje vide kao priliku za poticanje nestabilnosti u regionu.

Raspoređeni od 1999.

NATO je potvrdio da trenutno nema planova za značajne promjene u vezi s KFOR-om. Sjedinjene Američke Države trenutno imaju gotovo 600 vojnika raspoređenih u okviru misije i predvode Regionalnu komandu Istok.

- Sjedinjene Američke Države nastavljaju igrati ključnu ulogu u podršci trajnoj sigurnosti na Kosovu i regionalnoj stabilnosti kroz NATO-ovu misiju KFOR - izjavio je zvaničnik NATO-a za „The Hill“.

KFOR je raspoređen na Kosovo 1999. godine nakon završetka rata, kako bi nadgledao povlačenje srpskih snaga i osigurao stabilnost. Iako su tenzije tokom godina varirale, posljednjih godina ponovo su porasle, posebno na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo.

Pismo su predvodili senatorica Džin Šahin (Jeanne Shaheen), rangirana članica Senatskog odbora za vanjske poslove, i zastupnik Majk Tarner (Mike Turner), član Odbora Predstavničkog doma za oružane snage. Među potpisnicima su i brojni utjecajni članovi Kongresa iz oba politička tabora.

Tramp je ranije tvrdio da je spriječio izbijanje sukoba između Srbije i Kosova 2025. godine, ali zakonodavci upozoravaju da situacija na Zapadnom Balkanu ostaje krhka.

U pismu se posebno ističe zabrinutost zbog šire regionalne nestabilnosti, uključujući političke tenzije u Bosni i Hercegovini. Američki zakonodavci upozoravaju da bi i sama percepcija smanjenog američkog angažmana mogla ohrabriti nacionalističke i separatističke politike u regionu.

Posebno su ukazali na djelovanje lidera Republike Srpske Milorada Dodika, koji se suočava s kritikama zbog zagovaranja secesije tog entiteta iz Bosne i Hercegovine i zapaljive retorike prema Bošnjacima.

Doprinos stabilnosti

Zakonodavci su naglasili da američki kontingent od gotovo 500 vojnika u okviru KFOR-a predstavlja relativno mali, ali strateški izuzetno važan doprinos stabilnosti.

„Pozivamo vas da zadržite postojeći nivo američkih snaga kako bi se zaštitili američki nacionalni sigurnosni interesi na zapadnom Balkanu“, poručili su u pismu.

Dodaju da bi slabljenje američkog prisustva moglo potkopati stabilnost u Bosni i Hercegovini, ohrabriti separatističke ambicije u Republici Srpskoj i povećati rizik od nove političko-sigurnosne krize u regionu.