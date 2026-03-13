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POKRENUTA OPERACIJA

Iranska vojska izvela masovni napad dronovima na izraelski vojni štab u Beršebi

Prema navodima iz Teherana, operacija je pokrenuta jutros i obuhvatila je napade bespilotnim letjelicama lansiranim iz različitih dijelova zemlje

Dron Shahed-136. Foto: Platforma X

M. Až.

13.3.2026

Iranska vojska saopćila je da je izvela masovni napad dronovima na sjedište izraelskih oružanih snaga u području Beršebe, navodeći da je riječ o odgovoru na aktuelne američko-izraelske napade na Iran.

Prema navodima iz Teherana, operacija je pokrenuta jutros i obuhvatila je napade bespilotnim letjelicama lansiranim iz različitih dijelova zemlje.

- Iranska vojska od jutros cilja sjedište izraelskih odbrambenih snaga na okupiranim teritorijama u Beršebi koristeći razorne dronove lansirane iz raznih dijelova zemlje. Beršeba je mjesto strateških vojnih instalacija i infrastrukture vojske cionističkog režima, uključujući baze povezane sa kopnenim i zračnim snagama - navodi se u saopćenju koje prenosi iranska televizija PRESS.

U istom saopćenju ističe se da bi operacija mogla biti nastavljena i u narednim satima.

- Operacija će se nastaviti u narednim satima napadima velikih razmjera na druge značajne lokacije izraelskih baza - poručila je iranska vojska.

Iranska strana također tvrdi da izraelske vlasti pokušavaju spriječiti objavljivanje informacija o razmjerama štete i mogućim žrtvama.

- Režim sprečava širenje informacija o obimu štete i žrtava koje su nanijele rakete i razorni dronovi kroz strogu cenzuru ratnih vijesti i efikasnih udara iranske vojske i Korpusa islamske revolucionarne garde - navodi se u saopćenju.

# IZRAEL
# IRAN
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