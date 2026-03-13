Trampa razbjesnilo pitanje o ostrvu Kharg: "To me ne pitajte, ako ste pametan čovjek"

Kilmid je upitao: "Razmišljate li o zauzimanju ostrva Kharg, preko kojeg prolazi 90 posto iranske nafte, i što mislite o...", no predsjednik ga je prekinuo prije nego što je uspio dovršiti pitanje.

- Brajane, ne mogu vam odgovoriti na to pitanje. Ne biste ga ni trebali postavljati. To je jedna od brojnih mogućnosti. Nije visoko na listi prioriteta, ali to je samo jedna od opcija i mogu se predomisliti u sekundi - rekao je Tramp.

Nakon toga je kritizirao samo pitanje: "Dobro, recimo da to namjeravam učiniti, ili da ne namjeravam. Šta da vam kažem? 'O, da, Brajane, razmišljam o tome, samo da vam javim tačno vrijeme i datum kad će se to dogoditi.' Znate, to je prilično glupo pitanje, što me pomalo čudi od vas, jer ste pametan čovjek", dodao je američki predsjednik.

Ostrvo Kharg, kopnena masa duga oko osam kilometara smještena uz iransku obalu, do sada je ostalo pošteđeno u prve dvije sedmice rata s Iranom. Riječ je o strateški ključnom ostrvu preko kojeg se odvija oko 90 posto iranskog izvoza sirove nafte.

Vojni stručnjaci ističu da bi pokušaj zauzimanja ili napada na ostrvo Kharg zahtijevao angažman znatnih kopnenih snaga, što je opcija kojoj Trampova administracija dosad nije bila sklona.