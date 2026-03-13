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HEGSET ODOBRIO ZAHTJEV

Tramp šalje marince na Bliski istok zbog iranskih napada na brodove

Postrojba će biti razmještena u blizini iranske obale, a očekuje se da će stići iz Zračno-kopnenog borbenog centra Marinskog korpus

Američki marinci. Platforma X

M. Až.

13.3.2026

Pentagon je odlučio poslati marinsku ekspedicijsku postrojbu na Bliski istok nakon pojačanih iranskih napada na brodski promet u Hormuškom moreuzu, prenosi Wall Street Journal, pozivajući se na dva neimenovana američka dužnosnika.

Ministar obrane Pit Hegseth (Pete Hegseth) odobrio je zahtjev Centralnog zapovjedništva SAD-a (CENTCOM) za slanje postrojbe koja broji do 2.500 marinaca.

Postrojba će biti razmještena u blizini iranske obale, a očekuje se da će stići iz Zračno-kopnenog borbenog centra Marinskog korpusa (MCAGCC) smještenog u Tventinajn Pelmsu (Twentynine Palms) u Kaliforniji.

# PENTAGON
# IRAN
# AMERIČKI MARINCI
# SAD
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