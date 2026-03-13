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Burns je tokom opsade Sarajeva bio među onim reporterima koji su svakodnevno svjedočili brutalnosti rata

Burns je tokom opsade Sarajeva bio među onim reporterima koji su svakodnevno svjedočili brutalnosti rata

D. H.

13.3.2026

Preminuo je legendarni ratni reporter John F. Burns, dugogodišnji novinar The New York Times i jedan od najvažnijih stranih novinara koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini izvještavali iz opkoljenog Sarajeva.

Burns je tokom opsade Sarajeva bio među onim reporterima koji su svakodnevno svjedočili brutalnosti rata, granatiranju i stradanju civila, prenoseći te slike i priče svjetskoj javnosti. Njegovi tekstovi iz glavnog grada Bosne i Hercegovine postali su jedno od ključnih svjedočanstava o onome što se dešavalo u opkoljenom gradu.

Izvještavao kada je svijet gubio interes

U vremenu kada je međunarodna pažnja prema ratu u Bosni i Hercegovini često opadala, Burns je ostajao uporan. Iz Sarajeva je slao izvještaje čak i u trenucima kada se činilo da svijet više ne obraća pažnju na tragediju koja se odvijala pred očima međunarodne zajednice.

Njegov rad karakterisala je profesionalna distanca, ali i duboko razumijevanje ljudske patnje koju je svakodnevno gledao. Kao reporter poznat po temeljitosti i integritetu, Burns je nastojao da rat prikaže onakvim kakav jeste – bez propagande, bez uljepšavanja, ali sa jasnim činjenicama.

Rizikovao život da prenese istinu

Izvještavanje iz opkoljenog Sarajeva značilo je stalni rizik. Granate, snajperi i svakodnevno granatiranje grada činili su novinarski posao gotovo nemogućim.

Ipak, Burns i drugi strani reporteri ostajali su na terenu, svjesni da je njihova uloga presudna kako bi svijet saznao šta se događa u Bosni i Hercegovini.

Zbog svog rada dobio je brojna međunarodna priznanja i nagrade, a među kolegama je važio za jednog od najuglednijih ratnih reportera svoje generacije.

Svjedočanstvo jednog vremena

Smrt Johna Burnsa podsjetnik je na ulogu koju su pojedini strani novinari imali tokom rata u Bosni i Hercegovini. U vremenu kada se često pokušavaju revidirati činjenice i historija, njegovi tekstovi ostaju trajno svjedočanstvo o onome što se dešavalo u Sarajevu i širom zemlje.

Mnogi pamte da su upravo zahvaljujući novinarima poput Burnsa svjetski mediji, a posebno američki, uspjeli skrenuti pažnju međunarodne javnosti na stradanje civila i razmjere tragedije u Bosni i Hercegovini.

John Burns ostat će upamćen kao novinar koji je vjerovao da je istina vrijedna rizika – pa čak i onda kada je taj rizik značio svakodnevni život pod granatama.

# NEW YORK TIMES
# JOHN BURNS
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