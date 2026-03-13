Preminuo je legendarni ratni reporter John F. Burns, dugogodišnji novinar The New York Times i jedan od najvažnijih stranih novinara koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini izvještavali iz opkoljenog Sarajeva.

Burns je tokom opsade Sarajeva bio među onim reporterima koji su svakodnevno svjedočili brutalnosti rata, granatiranju i stradanju civila, prenoseći te slike i priče svjetskoj javnosti. Njegovi tekstovi iz glavnog grada Bosne i Hercegovine postali su jedno od ključnih svjedočanstava o onome što se dešavalo u opkoljenom gradu.

Izvještavao kada je svijet gubio interes

U vremenu kada je međunarodna pažnja prema ratu u Bosni i Hercegovini često opadala, Burns je ostajao uporan. Iz Sarajeva je slao izvještaje čak i u trenucima kada se činilo da svijet više ne obraća pažnju na tragediju koja se odvijala pred očima međunarodne zajednice.

Njegov rad karakterisala je profesionalna distanca, ali i duboko razumijevanje ljudske patnje koju je svakodnevno gledao. Kao reporter poznat po temeljitosti i integritetu, Burns je nastojao da rat prikaže onakvim kakav jeste – bez propagande, bez uljepšavanja, ali sa jasnim činjenicama.

Rizikovao život da prenese istinu

Izvještavanje iz opkoljenog Sarajeva značilo je stalni rizik. Granate, snajperi i svakodnevno granatiranje grada činili su novinarski posao gotovo nemogućim.

Ipak, Burns i drugi strani reporteri ostajali su na terenu, svjesni da je njihova uloga presudna kako bi svijet saznao šta se događa u Bosni i Hercegovini.

Zbog svog rada dobio je brojna međunarodna priznanja i nagrade, a među kolegama je važio za jednog od najuglednijih ratnih reportera svoje generacije.

Svjedočanstvo jednog vremena

Smrt Johna Burnsa podsjetnik je na ulogu koju su pojedini strani novinari imali tokom rata u Bosni i Hercegovini. U vremenu kada se često pokušavaju revidirati činjenice i historija, njegovi tekstovi ostaju trajno svjedočanstvo o onome što se dešavalo u Sarajevu i širom zemlje.

Mnogi pamte da su upravo zahvaljujući novinarima poput Burnsa svjetski mediji, a posebno američki, uspjeli skrenuti pažnju međunarodne javnosti na stradanje civila i razmjere tragedije u Bosni i Hercegovini.

John Burns ostat će upamćen kao novinar koji je vjerovao da je istina vrijedna rizika – pa čak i onda kada je taj rizik značio svakodnevni život pod granatama.