Ministru finansija hitno prekinuli intervju: "Tramp vas hitno zove"

Besent je u četvrtak razgovarao sa novinarom Vilfredom Frostom iz emisije "The Master Investor Podcast" za Sky News u "Sobi novca" u Ministarstvu finansija kada ga je iznenada prekinuo pomoćnik, otprilike 13 minuta nakon početka intervjua.

Predsjednik Donald Tramp naredio je ministru finansija Skotu Besentu da odmah dođe u Situacionu sobu Bijele kuće, dok administracija razmatra finansijske posljedice rata s Iranom.

- Predsjednik vas želi odmah - rekao je pomoćnik Besentu, prema snimku objavljenom na mreži X.

Mikrofon je skinut s Besentovog sakoa dok je napuštao zgradu u 10:22 ujutru, prema vremenskoj oznaci Sky Newsa. Najviši ekonomski zvaničnik vratio se gotovo dva sata kasnije.

Besent je rekao da je tokom sastanka s Trampom razgovarano o "mnoštvu stvari".

Raspoloženje predsjednika

Frost je zatim upitao Besenta kakvo je raspoloženje predsjednika Trampa nakon hitnog poziva u Bijelu kuću.

- Predsjednik je odlično raspoložen, iranska misija napreduje mnogo brže nego što je planirano - rekao je Besent, dodajući da njegov tinejdžer razmišlja o pridruživanju vojsci.

- Mogu dati najveći kompliment ovom timu, od predsjednika Trampa, preko načelnika Združenog generalštaba, do ministra rata. Poverio bih život svog djeteta u njihove ruke - rekao je.

Intervju je potom prešao na temu tekućeg sukoba s Iranom, koji je počeo 28. februara kada su Sjedinjene Države pokrenule operaciju "Epic Fury", dio šire zajedničke operacije sa Izraelom, u kojoj je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei.

Frost je pomenuo jačanje američkog dolara i kako je ranije ove sedmice dostigao visok nivo, dok su drugi finansijski pokazatelji pretrpili udar zbog rata. Dio finansijskog priliva dolazi i zbog toga što je iranski režim, sada pod vođstvom novog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija, pojačao kontrolu nad ključnim pomorskim prolazom u Persijskom zalivu, Ormuskim morezom, koristeći ga kao "sredstvo pritiska na neprijatelja".

Praćenje brodova

Besent je rekao da bi SAD mogle početi pratiti međunarodne brodove kroz taj prolaz kada pretnja iranskog napada bude uklonjena.

- Vjerujem da će, čim to bude vojno moguće, američka mornarica, možda zajedno sa međunarodnom koalicijom, početi pratiti brodove kroz moreuz - rekao je.

Američki zvaničnici su strahovali da je Iran možda postavio podvodne mine kako bi blokirao pomorske rute, ali do sada nisu pronađeni dokazi o eksplozivima.

- U stvari, tankeri i dalje prolaze. Iranski tankeri, vjerujem i neki pod kineskom zastavom, prošli su kroz moreuz. Znamo da ga nisu minirali - rekao je Besent.

Ministar finansija nije potvrdio niti demantovao da li se o pomorskoj pratnji razgovaralo tokom sastanka na koji ga je Tramp hitno pozvao u Bijelu kuću.

- To su vaše riječi, ne moje - rekao je.

11 milijardi dolara

Kasnije je otkrio da je operacija do sada koštala Sjedinjene Države oko 11 milijardi dolara, dodajući da za Trampa nijedna cijena nije previsoka, prema navodima Sky Newsa.

Ministar energetike Kris Rajt govorio je o mogućnosti pomorske pratnje u moreuzu, rekavši da se o tome razgovara, ali nije dao vremenski okvir.

- To će se dogoditi relativno uskoro, ali ne može sada - rekao je Rajt za CNBC.

- Jednostavno još nismo spremni. Sva naša vojna sredstva trenutno su fokusirana na uništavanje iranskih ofanzivnih sposobnosti i industrije koja ih proizvodi - rekao je Rajt.