Uprava za avijaciju: Zračni saobraćaj u Emiratima postepeno se vraća u normalu

Zračni saobraćaj u Ujedinjenim Arapskim Emiratima postepeno se vraća u normalu, dok aerodromi i nacionalni prevoznici postepeno nastavljaju s radom usred regionalnih napetosti, saopćila je u petak Opća uprava za civilnu avijaciju UAE, javlja Anadolu.

Uprava je u saopćenju navela da aerodromi širom zemlje i nacionalne aviokompanije svjedoče "postepenom i pažljivo upravljanom" nastavku rada.

Uprava je naglasila da sigurnost putnika i posade ostaje glavni prioritet, a letovi se obavljaju u skladu s najvišim međunarodnim standardima kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano putovanje.

Putnicima je savjetovano da provjere status svojih letova i prate najnovija ažuriranja od aviokompanija prije nego što krenu na aerodrom.

Prema vlasti, kroz aerodrome u UAE-u je od početka marta prošlo oko 1,4 miliona putnika, dok je u zračnom prostoru zemlje zabilježeno 7.839 kretanja zračnog saobraćaja.

Nacionalni avioprijevoznici su do sada obnovili 44,6 posto svojih ranijih operativnih kapaciteta, dodaje se.

Tenzije širom Bliskog istoka su se rasplamsale otkako su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran 28. februara, u kojem je do sada poginulo oko 1.300 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija (Khamenei).

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američka vojna sredstva, što je rezultiralo žrtvama i štetom na civilnoj infrastrukturi, te uticalo na globalna tržišta i avijaciju.