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NOVI VAL NAPADA

Portparol iranske vojske: Napali smo američku flotu i Izrael, sve će biti zasuto vatrom

U napadima su korištene rakete Khorramshahr, Qadr s kasetnim bojevim glavama, Emad, Kheibar Shekan, kao i razorni dronovi

Portparol iranske vojske. Platforma X

M. Až.

13.3.2026

Portparol iranske vojske izjavio je da je tokom 43. vala operacije "Istinito obećanje" iranska vojska izvela napade na američku Petu flotu, baze u regiji i Izrael.

Prema njegovim riječima, u napadima su korištene rakete Khorramshahr, Qadr s kasetnim bojevim glavama, Emad, Kheibar Shekan, kao i razorni dronovi.

U saopćenju se navodi da su napadi "uništavali mete cionističkog režima na sjevernim okupiranim teritorijama, Kiryat Shmoni, Haderi, Haifi, kao i američku Petu flotu i druge baze američke terorističke vojske".

- Gdje god da se nalazite u regiji, posebno u vašim stambenim područjima, industrijskim zonama i podzemnim skloništima, bit ćete zatrpani vatrom i ruševinama - dodao je glasnogovornik.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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