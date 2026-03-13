Portparol iranske vojske: Napali smo američku flotu i Izrael, sve će biti zasuto vatrom

Portparol iranske vojske izjavio je da je tokom 43. vala operacije "Istinito obećanje" iranska vojska izvela napade na američku Petu flotu, baze u regiji i Izrael.

Prema njegovim riječima, u napadima su korištene rakete Khorramshahr, Qadr s kasetnim bojevim glavama, Emad, Kheibar Shekan, kao i razorni dronovi.

U saopćenju se navodi da su napadi "uništavali mete cionističkog režima na sjevernim okupiranim teritorijama, Kiryat Shmoni, Haderi, Haifi, kao i američku Petu flotu i druge baze američke terorističke vojske".

- Gdje god da se nalazite u regiji, posebno u vašim stambenim područjima, industrijskim zonama i podzemnim skloništima, bit ćete zatrpani vatrom i ruševinama - dodao je glasnogovornik.