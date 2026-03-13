Sukobi u Iranu i regiji: Više od 2000 poginulih u 10 zemalja

U ratu u Iranu, koji traje već 14 dana, poginulo je više od 2000 ljudi, uključujući civile i vojno osoblje, prema procjenama CNN-a. Među najnovijim žrtvama su i šest američkih vojnika čija je smrt potvrđena nakon pada njihovog aviona za dolijevanje goriva u Iraku.

Iran

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama izjavio je u srijedu da je od početka sukoba u Iranu ubijeno više od 1300 ljudi. Međutim, agencija Human Rights Activists News Agency (HRANA) iznosi veće brojke: prema njihovim procjenama od petka, poginulo je najmanje 1858 osoba, uključujući civile i vojne žrtve. Iranske vlasti nisu ažurirale službeni broj poginulih više od sedam dana.

Liban

Od početka izraelskih napada u Libanu ubijeno je najmanje 773 osobe, saopćilo je ministarstvo zdravstva Libanona. Među poginulima je 103 djece.

Izrael

Najmanje 15 Izraelaca je stradalo. Devetoro je poginulo u direktnom raketnom napadu na stambenu zgradu u gradu Beit Shemeshu, dok su dva izraelska vojnika ubijena u nedjelju ujutro na jugu Libana.

Sjedinjene Američke Države (SAD)

Od početka sukoba poginulo je ukupno 13 američkih vojnika. Šestorica su stradala u četvrtak pri padu aviona za dolijevanje goriva u Iraku. Još šest američkih vojnika poginulo je u nedjelju u iranskom napadu na improvizirani operativni centar u Kuvajtu.

Irak

U Iraku je poginulo 32 osobe, uglavnom pripadnici Snaga narodne mobilizacije (PMF). Iz PMF-a su saopćili da je do četvrtka ubijeno najmanje 27 njihovih članova. U napadu na vojnu bazu u iračkom Kurdistanu poginuo je i jedan francuski vojnik.

Kuvajt

U Kuvajtu je život izgubilo šest osoba, među kojima je i 11-godišnja djevojčica koja je 4. marta preminula od ozljeda zadobivenih od šrapnela koji je pao na stambeno područje.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE)

Ministarstvo odbrane UAE je u utorak saopćilo da je u napadu poginulo šest osoba. Riječ je o državljanima Emirata, Pakistana, Nepala i Bangladeša.

Bahrein

U Bahreinu su zabilježene dvije žrtve. Jedna osoba je poginula prošle sedmice kada su krhotine presretnutog projektila izazvale požar na stranom plovilu u industrijskom gradu Salmanu. Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je i smrt 29-godišnje Bahreinke nakon iranskog napada na glavni grad Manamu.

Oman

U Omanu su poginule tri osobe. Među njima je indijski državljanin koji je stradao kada je bespilotni brod napao tanker 52 nautičke milje od omanske obale, javlja Omanska novinska agencija. U padu drona u okrugu Sohar poginula su još dva strana državljanina.

Saudijska Arabija

Saudijska civilna obrana je saopćila da su dvije osobe poginule 8. marta kada je vojni projektil pogodio stambeni objekat u gradu Al-Kharj.