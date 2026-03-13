Video / Zelenski se sastao s iranskim prognanim princem Rezom Pahlavijem

Tokom sastanka, princ Pahlavi je izrazio nadu da će Ukrajina i Iran u budućnosti postati saveznici.

Zelenski i Pahlavi razgovarali su i o situaciji na Bliskom istoku. Oni su također razmijenili mišljenja o stanju vlasti u Iranu. Diskutovali su i o raspoloženju javnosti u toj zemlji.