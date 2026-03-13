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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Video / Zelenski se sastao s iranskim prognanim princem Rezom Pahlavijem

Tokom sastanka, princ Pahlavi je izrazio nadu da će Ukrajina i Iran u budućnosti postati saveznici

Pahlavi i Zelenski. Platforma X

M. Až.

13.3.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s prognanim iranskim princom Rezom Pahlavijem. 

Tokom sastanka, princ Pahlavi je izrazio nadu da će Ukrajina i Iran u budućnosti postati saveznici.

Zelenski i Pahlavi razgovarali su i o situaciji na Bliskom istoku. Oni su također razmijenili mišljenja o stanju vlasti u Iranu. Diskutovali su i o raspoloženju javnosti u toj zemlji.

# IRAN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
# REZA PAHLAVI
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