Video / Zelenski se sastao s iranskim prognanim princem Rezom Pahlavijem

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s prognanim iranskim princom Rezom Pahlavijem.
UKRAJINSKI PREDSJEDNIK
UKRAJINSKI PREDSJEDNIK
Tokom sastanka, princ Pahlavi je izrazio nadu da će Ukrajina i Iran u budućnosti postati saveznici
Pahlavi i Zelenski. Platforma X
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s prognanim iranskim princom Rezom Pahlavijem.
Tokom sastanka, princ Pahlavi je izrazio nadu da će Ukrajina i Iran u budućnosti postati saveznici.
Zelenski i Pahlavi razgovarali su i o situaciji na Bliskom istoku. Oni su također razmijenili mišljenja o stanju vlasti u Iranu. Diskutovali su i o raspoloženju javnosti u toj zemlji.
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