Eva Longorija, jedna od najljepših glumica današnjice, slavi 51. rođendan

Na današnji dan 1975. godine, rođena je Eva Longorija (Longoria), američka TV-glumica, jedna od najljepših glumica današnjice. Pohađala je Texas A&M-Kingsville, gdje je dobila diplomu za kineziologiju. Po završetku koledža, pristupila je talent takmičenju koji ju je odveo sve do Los Anđelesa, gdje je ostvarila značajne uloge u dvije američke sapunice, “The Young and the Restless” i “General Hospital”. Nakon što je napustila svijet sapunica, Eva Longoria stiče ogromnu svjetsku slavu i popularnost ulogom Gabrielle Solis u seriji “Očajne domaćice”. Osim toga, Eva ima i ugovor s kompanijom “L'Oreal”, a proglašena je jednom od najljepših osoba na svijetu.

Sandalj Hranić Kosača . Bh-vijesti.com Sandalj Hranić Kosača . Bh-vijesti.com

Preminuo Sandalj Hranić Kosača, jedan od najuglednijih bosanskih velmoža 1435. - Preminuo Sandalj Hranić Kosača, koji je na čelu roda Kosače bio od 1393. godine. Od svoga amidže Vlatka Vukovića, Sandalj je naslijedio posjed, plemenitu baštinu i titulu, što mu je omogućilo da odmah preuzme i istaknutu poziciju u krugu najuglednijih bosanskih velmoža (velmoža je predstavljao krupnu bosansku vlastelu). Sandaljev posjed obuhvatao je područje od sliva Neretve do sliva Drine s Fočom i Goraždem, Polimlje s Prijepoljem, Brezom i Pljevljima, te od Vrhbosne preko Zagorja, Ljubomira i Bileće do Kotora i Novog. Bio je i gospodar polovine župe Konavli, koju je dijelio s knezom Pavlom Radinovićem iz bosanske vlastelinske porodice Pavlovići. Zajedno s punicom i drugom suprugom, miraz iz drugog braka, Ostrovicu, i prava na Skradin prodao je Mlečanima 1410. godine. Svoju polovinu posjeda u Konavlima prodao je Dubrovčanima 1419. godine, a svoja prava na Kotor Mlečanima 1423. godine. Sandalj je pokazivao sklonost prema Crkvi bosanskoj, iako nije bio član hijerarhije Crkve bosanske. Ženio se tri puta. Njegova prva supruga (1396) bila je Jelena Crnojević, druga Katarina Vuković Hrvatinić (1405), a treća Jelena Lazarević (1411). Ali nije imao potomke. Naslijedio ga je sinovac Stjepan Vukčić Kosača. 1830. - Paul Hajze (Heyse), njemački književnik i nobelovac, rođen je na današnji dan. Poznat je po svojim novelama „Nove novele“ i „Protiv struje“. Bio je član minhenskog pjesničkog kruga koji je osnovao kralj Maksimilian II. Godine 1910., dobio je Nobelovu nagradu za književnost. 1854. - Rođen Emil fon Bering (von Behring), njemački ljekar i nobelovac. Bio je profesor u Berlinu, Haleu i Marburgu, gdje je osnovao Institut i tvornicu seruma. Pronašao je serume protiv difterije i tetanusa, a 1901. dobio je Nobelovu nagradu za medicinu. 1898. - Umro engleski inžinjer Henri Besemer (Henry Bessemer), koji je 1855. pronašao postupak prerade sirovog željeza u čelik, nazvan "Besemerov postupak". Taj postupak dobivanja čelika iz rastaljenoga sirovog željeza, koji je Besemer patentirao 1856., izvršio je revoluciju u čeličnoj industriji jer je prijašnji postupak, koji je trajao nekoliko dana, skratio na samo 20 minuta. Čeličana koju je 1859. podigao u Šefildu i danas proizvodi čelik. 1906. – Čarsl Rols (Charles Rolls) i Henri Rojs (Henry Royce) osnovali automobilsku industrijsku kompaniju “Rolls-Royce”. 1907. - U Finskoj u Parlament prvi put izabrane žene.

Đorđe Kisić . Discogs.com Đorđe Kisić . Discogs.com

Rođen bh. muzičar Đorđe Kisić, bubnjar “Indexa” 1934. - Rođen Đorđe Kisić, bosanskohercegovački muzičar, bubnjar “Indexa” od 1963. godine. Godine 1966., postao je i član Plesnog orkestra RTV Sarajevo, a od 1973. bio je u redovnom radnom odnosu u Simfonijskom orkestru RTV Sarajevo. Tokom agresije na BiH ranio ga je geler (1994.) i udaljio ga s muzičke scene, ali se u “Inexe” vratio 1999. godine. Kisić je preminuo 25. novembra 2005. godine u Sarajevu. 1937. - Prva centralna banka krvi za njeno čuvanje zamrzavanjem radi transfuzije osnovana u čikaškoj bolnici "Kuk kantri". 1944. - Rođen Muhidin Šarić, bosanskohercegovački pjesnik i dramski pisac. Postao je poznat kao pisac dječije književnosti. Prva zbirka pjesama za djecu koju je Šarić napisao bila je "Spava li dan u mraku", objavljena 1976. godine. Nakon toga izdao je zbirke "Na krilima neba", "Kada plava ptica sanja", "Kolo kozaračko" i zbirku na turskom jeziku "Mavi kus". Godine 1988., objavio je svoju poznatu zbirku dječije poezije "Cvrkutanka". Šarić je, osim poezije, napisao i roman za djecu "Benko”. Osim književnosti za djecu, Šarić je pisao i za odrasle. Objavio je zbirku poezije "Tespih", te nekoliko zbirki na njemačkom jeziku. Napisao je zbirku proznih djela "Keraterm", o logoru u Prijedoru, te drame "Recept za ludilo" i "Rabulizam"; dječije drame "Vuk Dobrica", "Blago u kovčegu", "Podvala", "Razgovor s Brankom", "Prijatelji iz velike šume" i mnoge druge.

Jasna Zlokić . Jutarnji.hr Jasna Zlokić . Jutarnji.hr