Vens izbjegao odgovor o savjetima Trampa: "Ne želim ići u zatvor"

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) odbio je otkriti kakav je savjet dao predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump) u vezi s ratom protiv Irana, poručivši da su takvi razgovori povjerljivi i da bi njihovo iznošenje u javnost moglo imati ozbiljne posljedice, piše CNN.

Šta je savjetovao predsjedniku?

Na pitanje šta je savjetovao predsjedniku dok je razmatrao vojne opcije protiv Irana, Vens je rekao da su te rasprave vođene u zatvorenom krugu i da ih ne namjerava javno prepričavati.

- Ne bih vas želio razočarati, ali neću sada pred svima otkriti šta sam tačno rekao u toj povjerljivoj prostoriji. Dijelom zato što ne želim završiti u zatvoru, a dijelom zato što smatram da je važno da predsjednik Sjedinjenih Država može razgovarati sa svojim savjetnicima bez straha da će te informacije odmah završiti u medijima - rekao je Vens tokom govora u Sjevernoj Karolini.

Bez potpune saglasnosti

Ipak, sam Tramp je ranije otkrio da njegov potpredsjednik nije bio potpuno saglasan s idejom vojne akcije. Govoreći novinarima, predsjednik je rekao da se Vens u određenoj mjeri filozofski razlikovao od njega te da je bio nešto manje entuzijastičan kada je riječ o pokretanju operacije.

Prema ranijem izvještaju CNN-a, Vens je u početku zaista bio skeptičan prema napadima na Iran. Međutim, kada je postalo jasno da Tramp namjerava provesti vojnu akciju, podržao je stav da se operacija izvede brzo i odlučno.

Vens, koji je prvi veteran Marinskog korpusa na funkciji potpredsjednika SAD-a, ranije je više puta kritikovao bivše američke administracije zbog slanja vojnika u dugotrajne sukobe bez jasno definisanog cilja i strategije.