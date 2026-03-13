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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp tvrdi da je SAD "ispred plana" u ratu s Iranom i da je većina raketa uništena

Mnogo smo ispred roka. Nismo imali pojma da ćemo biti toliko ispred, kazao je

Donald Tramp. Pool / AP

Anadolija

13.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je SAD "mnogo ispred roka" u ratu s Iranom, tvrdeći da je uništeno gotovo 90 posto raketa Teherana, javlja Anadolu.

- Ide vrlo dobro. Mnogo smo ispred roka, mnogo ispred. Nismo imali pojma da ćemo biti toliko ispred. Uništili smo blizu 90 posto njihovih raketa - rekao je Tramp u intervjuu za FOX News.

Upitan o izvještajima da se iranska vlada vjerovatno neće uskoro srušiti, rekao je: "Mislim da je to vrlo velika prepreka. To će se dogoditi, ali možda ne odmah."

Na pitanje o iranskim zalihama obogaćenog urana, Tramp je rekao da SAD "nije fokusiran na to", ali je dodao: "U nekom trenutku bismo mogli biti."

Napadi su se dogodili usred rastućih tenzija širom Bliskog istoka, koje su se rasplamsale otkako su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran 28. februara, u kojem je do sada ubijeno oko 1.300 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija, a ranjeno više od 10.000, prema iranskim vlastima.

Teheran je odgovorio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američka vojna sredstva, što je rezultiralo žrtvama i oštećenjem civilne infrastrukture.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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