Video / Strašan napad Irana na Izrael: Tel Aviv zasuli kasetnim raketama

Iran je večeras izvršio novi raketni napad na Izrael. Izvještaji ukazuju na tri mjesta udara u centralnom dijelu zemlje nakon napada balističkim projektilima, što je dovelo i do izbijanja požara.

Još uvijek nije jasno da li su udari i požari izazvani padom krhotina presretnutih raketa ili podstreljivom koje se oslobađa iz kasetne bojeve glave. Nadležne službe pokušavaju utvrditi tačan uzrok štete na pogođenim lokacijama.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju podstreljivo kako se raspršuje nakon odvajanja od iranskog balističkog projektila opremljenog kasetnom bojevom glavom iznad Tel Aviva. Na snimcima se vidi trenutak kada se projektil razdvaja i rasipa manju municiju iznad grada.

Udari su zabilježeni na najmanje tri lokacije u Shohamu i Tel Avivu. Većina snimaka koje su objavili izraelski mediji prikazuje posljedice udara upravo u Shohamu.