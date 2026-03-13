Tramp još nije pobijedio u ratu s Iranom, a pitanje je i kako će: Dokazi su jasni, baš kao i problemi koje ima

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sve se više približava složenoj političkoj i vojnoj raskrsnici u vezi s Iranom. Ne može uvjerljivo proglasiti pobjedu, dok istovremeno djeluje kao da gubi kontrolu nad sukobom koji se širi. Istovremeno, strateške i ekonomske posljedice eventualnog povlačenja iz sukoba mogle bi biti još teže nego nastavak uključenosti u rat.

Tramp se još uvijek ne nalazi u situaciji kakvu su imali predsjednici poput Lindona Džonsona ili Džordža V. Buša, koji su produžavali ratove za koje se već smatralo da su izgubljeni. Ipak, brojni znakovi upozorenja već su vidljivi, piše CNN.

Jedno poglavlje gotovo dvosedmičnog rata posebno pokazuje koliko je Trampova sposobnost kontrole eskalacije oslabljena – iransko zatvaranje Hormuškog moreuza, ključne tačke za svjetski izvoz nafte. Ovakav potez Teherana pokazuje da se, uprkos ogromnoj vojnoj nadmoći Sjedinjenih Država, svi problemi ne mogu riješiti silom, bez obzira na retoriku administracije o “spaljenoj zemlji”.

Zatvaranje moreuza predstavlja ozbiljan vojni izazov za američku mornaricu. Rješavanje tog problema bilo bi izuzetno opasno, iako je Islamska Republika vojno slabija od Sjedinjenih Država. Istovremeno, riječ je o posljedici rata koji je Tramp započeo na osnovu, kako kritičari tvrde, “osjećaja”, što djeluje kao ozbiljno strateško potcjenjivanje. Američki zvaničnici već decenijama su znali kako bi Iran mogao reagovati na napad.

- Ne možete govoriti o pobjedi ako ne možete koristiti Ormuski moreuz - rekao je penzionisani kapetan američke mornarice Lorens Brenan za CNN.

- Hormuški moreuz mora ponovo biti otvoren za međunarodnu trgovinu, a to je u sadašnjim okolnostima izuzetno teško, ako ne i nemoguće.

Brenan, koji je služio na nosaču aviona USS Nimitz tokom iranske talačke krize od 1979. do 1981. godine, dodao je: “Koliko god cijenim optimizam predsjednika… proglašavanje pobjede nakon prvog ili drugog dana jednostavno nije ispravno… Ovo će trajati mnogo duže nego što iko od nas očekuje.”

Lančane posljedice sukoba ne odnose se samo na cijene nafte. Gubitak američkog tankera kod Iraka u četvrtak, u incidentu koji su zvaničnici opisali kao nesreću, podsjetio je na cijenu velikih vojnih mobilizacija, posebno nakon ranijih pogibija sedam Amerikanaca u sukobu.

U Sjedinjenim Državama su nasilni incidenti u Virdžiniji i Mičigenu istog dana otvorili pitanje mogućih unutrašnjih posljedica rata. Iako još nije potvrđeno da su ti događaji direktno povezani sa sukobom na Bliskom istoku, pucnjava u Virdžiniji tretira se kao teroristički čin zbog povećanih napetosti i prijetnji. FBI je, u međuvremenu, incident u kojem je vozilo udarilo u sinagogu u Mičigenu opisao kao “ciljani čin nasilja protiv jevrejske zajednice”.

Takva upozorenja potkopavaju tvrdnje Bijele kuće da je sukob već učinio Amerikance sigurnijima uklanjanjem mogućnosti iranske nuklearne bombe i uništavanjem balističkog raketnog programa zemlje.

- Situacija s Iranom razvija se veoma brzo. Ide veoma dobro. Naša vojska je neprevaziđena. Nikada nije bilo ničega sličnog - rekao je Tramp u četvrtak.

Ipak, proglašavanje Operacije “Epski bijes” potpunim neuspjehom također bi u ovom trenutku bilo preuranjeno.

Nema sumnje da su zajednički američko-izraelski zračni napadi donijeli određene operativne rezultate. Ti udari su vjerovatno oslabili sposobnost Irana da djeluje izvan svojih granica, usporili su proizvodnju i zamjenu raketa i dronova te oštetili resurse koje režim koristi za unutrašnju represiju. Također je primijećeno i usporavanje tempa iranskih raketnih napada na američke saveznike u Zalivu.

Iako je svaka pogibija u ratu tragična, američki gubici još uvijek se ne mogu porediti s brojem stradalih tokom okupacija Iraka i Afganistana. To su bili dugotrajni sukobi koje Tramp nije obećao ponoviti. Ipak, ratovanje je uvijek emotivno i teško ga je procijeniti dok traje.

Uspostavljanje novog iranskog vrhovnog vođe dodatno je zakomplikovalo situaciju. Time su se raspršile nade da bi režim koji gotovo pola stoljeća antagonizira Sjedinjene Države mogao brzo pasti. Iako se novi vođa ne pojavljuje često u javnosti, to ne znači nužno da je režim stabilan ili dugoročan.

- Procjene koje danas pravite možda neće biti tačne 5. aprila, a sigurno neće biti tačne 10. novembra - rekao je Rej Takej, viši saradnik u organizaciji Council on Foreign Relations.

- Uvijek govorim ljudima u ovakvim periodima: morate biti časovničari. Svakog dana morate ponovo rastaviti i sastaviti sliku događaja, jer je riječ o izuzetno dinamičnoj situaciji koja zahtijeva veliku intelektualnu fleksibilnost.

Tramp se, međutim, ne uklapa lako u takav oprezan pristup. Kao dugogodišnji poslovni čovjek sklon pretjerivanju, često govori u superlativima.

- Da kažem – pobijedili smo - izjavio je u Kentakiju u srijedu.

- Znate, nikada ne želite prerano reći da ste pobijedili. Pobijedili smo. Pobijedili smo, u prvom satu je bilo gotovo, ali pobijedili smo.

Ipak, objektivna analiza događaja pokazuje da Sjedinjene Države još uvijek nisu ostvarile jasnu pobjedu. Kompleksnost situacije ozbiljno dovodi u pitanje politički korisnu naraciju o uspjehu.

Kriza u Hormuškom moreuzu

Efektivno zatvaranje Hormuškog moreuza od strane Irana – prolaza kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte – te napadi na tankere u Zalivu podigli su cijene nafte i goriva širom svijeta. Američka mornarica, svjesna rizika od protivbrodskih raketa i dronova, oprezna je kada je riječ o ulasku u taj strateški prolaz. Istovremeno, troškovi osiguranja brodova naglo su porasli.

Ne postoji jednostavno vojno rješenje za brzo otvaranje moreuza. Čak i ako bi prolaz bio ponovo uspostavljen, zahtijevao bi stalnu vojnu pratnju, što bi moglo biti izvan kapaciteta preopterećenih zapadnih mornarica.

Bolja opcija bila bi političko rješenje s Iranom, ali Tramp insistira na bezuslovnoj predaji, dok Teheran takav zahtjev odbacuje.

- Stvarni problem je što ne postoji dobar način da se Ormuski moreuz otvori silom, jer ga Iran može držati zatvorenim s vrlo malim brojem jeftinih dronova - rekla je Dženifer Kavano, direktorica za vojne analize u organizaciji Defense Priorities.

- Ovo je ono na šta smo mnogi upozoravali prije početka rata – izazovi koje Iran predstavlja nisu samo vojni nego i politički i zahtijevaju političko rješenje. Balistička infrastruktura Irana i nuklearni program spadaju u pitanja koja se ne mogu riješiti isključivo vojno - dodala je Kavano.

Problem vrhovnog vođe

Ubijanje ajatolaha Alija Hamneija tokom prvih napada američko-izraelskog rata predstavilo je sukob kao pokušaj promjene režima. Međutim, dolazak njegovog sina Moždtabа Hamneija na čelo države dodatno je zakomplikovao Trampovu priču o uspjehu.

Demokratski kongresmen Džejk Očinklos, veteran Marinskog korpusa, izjavio je za CNN da je novi vrhovni vođa “još ekstremniji i još tvrđi od svog oca”.

Hoće li Izrael stati?

Ako Tramp u nekom trenutku odluči okončati rat iz političkih razloga, nije sigurno da bi Izrael pristao na takav potez. Ta država je navikla na dugotrajne regionalne sukobe, a već postoje naznake da se strateški ciljevi Vašingtona i Tel Aviva ne poklapaju u potpunosti.

Tramp je u nedjelju izjavio da će kraj rata biti “zajednička odluka” njega i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Takva izjava ponovo je otvorila pitanje koliki uticaj Izrael ima na američke vojne odluke.

Nuklearno pitanje

Tramp tvrdi da je dodatno uništio iranski nuklearni program, za koji je ranije rekao da je već bio “uništen” u zračnim napadima prošle godine. Međutim, ako Iran zadrži zalihe visoko obogaćenog uranijuma, Teheran bi i dalje imao teorijsku mogućnost ponovnog pokretanja nuklearnog programa u budućnosti.

Postojale su spekulacije da bi Tramp mogao narediti specijalnu operaciju kako bi se uklonio radioaktivni materijal. Takva misija, međutim, zahtijevala bi ogromne kopnene snage i nosila bi izuzetno visok rizik.

Tijelo Ujedinjenih nacija za nuklearni nadzor procjenjuje da se u nuklearnoj elektrani u Isfahanu još uvijek nalazi oko 200 kilograma visoko obogaćenog uranijuma. Bez uklanjanja tih zaliha Vašington nikada ne može biti potpuno siguran u iranske nuklearne ambicije.

Politička stagnacija u Iranu

Tramp je na početku rata poručio Irancima da “sat vaše slobode otkucava” i pozvao ih na pobunu protiv teokratske vlasti. Do sada, međutim, nema vidljivih znakova takvog ustanka.

Mnogi analitičari smatraju da je realniji scenario da će vlast u Teheranu nakon završetka bombardovanja pokrenuti još brutalniji obračun s političkim protivnicima.

Politička situacija u Americi

Zvaničnici pokušavaju uvjeriti američku javnost da je rast cijena nafte privremen i da predstavlja kratkoročnu žrtvu za dugoročnu korist. Ipak, kako rat traje, a troškovi rastu, sve je manje vjerovatno da će američki građani dijeliti Trampov osjećaj pobjede.

Istorija pokazuje da završeci ratova rijetko izgledaju tako jasno i nedvosmisleno kao američka pobjeda nad nacizmom i imperijalnim Japanom 1945. godine.

Tramp se zato suočava s ključnim političkim izazovom: mora iz sukoba izaći s pobjedom prije nego što početna prednost vojne moći oslabi, a slabiji protivnik pretvori rat u dugotrajni test američke izdržljivosti.