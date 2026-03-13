Video / Priprema se masivni udar: SAD šalje "nevidljive" bombardere prema Iranu

Američko Središnje zapovjedništvo CENTCOM objavilo je videosnimke na kojima se vidi kako "nevidljivi" bombarderi B-2A Spirit polijeću iz zračne baze u američkoj saveznoj državi Misuri.

Kako se navodi, riječ je o letjelicama koje su upućene u operaciju protiv ciljeva u Iranu. Bombarderi B-2 Spirit poznati su po tehnologiji smanjene uočljivosti, zbog čega ih često nazivaju "nevidljivim" avionima.

Snimci koje je objavio CENTCOM prikazuju trenutak polijetanja ovih strateških bombardera iz američke baze, nakon čega su krenuli prema misiji usmjerenoj na iranske ciljeve.

Bombarderi B-2 mogu nositi precizno navođene bombe GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, poznate kao 'razarači bunkera' (bunker buster).

To su "ubojni probojnici" sposobni uništavati ojačana podzemna postrojenja, uključujući ključna iranska nuklearna postrojenja.

Inicijalnu operativnu sposobnost B-2 dosegao je 1997. godine, a prvo borbeno iskustvo njegove su posade stekle već dvije godine kasnije tokom rata na Kosovu, odnosno NATO bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije. Nakon toga korišten je i u ratovima u Afganistanu, Iraku, Libiji te napadima na Jemen i ovoga ljeta u udaru na nuklearna postrojenja u Iranu.

B-2 Spirit može nositi širok spektar konvencionalnog i nuklearnog oružja, uključujući precizno navođene bombe (JDAM), ali i termonuklearne bombe poput B61 i B83. Unutarnje spremište za oružje omogućuje mu da održi nevidljive karakteristike tijekom cijele misije. Upravo ta sposobnost, uz nenadmašni stealth, čini ga ključnim elementom američke nuklearne trijade i globalnog odvraćanja.