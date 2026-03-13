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AMERIČKI POTPREDSJEDNIK

Vens: Novi iranski vrhovni vođa je povrijeđen, ne znamo koliko teško

Ne znamo tačno koliko teško, ali znamo da je povrijeđen, kazao je potpredsjednik

JD Vance. AP

B. A.

13.3.2026

Potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens izjavio je da je novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei povrijeđen, ali da nije jasno je li povreda rezultat američkih napada.

- Pa, zapravo nije potpuno jasno. Mislim, tamo je očito vrlo haotična situacija - rekao je Vans novinarima, naglašavajući da i SAD i Izrael napadaju više ciljeva.

- Znamo da je povrijeđen. Ne znamo tačno koliko teško, ali znamo da je povrijeđen - dodao je potpredsjednik.

Napominjemo da je u američko‑izraelskim udarima na Iran ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hameneij, a za njegovog nasljednika izabran je njegov sin Mojtaba Hameneij.

# JD VANCE
# MOTAJBA KHAMENEI
# IRANSKI VOĐA
# POTPREDSJEDNIK SAD
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