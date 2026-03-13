Vens: Novi iranski vrhovni vođa je povrijeđen, ne znamo koliko teško

Potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens izjavio je da je novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei povrijeđen, ali da nije jasno je li povreda rezultat američkih napada.

- Pa, zapravo nije potpuno jasno. Mislim, tamo je očito vrlo haotična situacija - rekao je Vans novinarima, naglašavajući da i SAD i Izrael napadaju više ciljeva.

- Znamo da je povrijeđen. Ne znamo tačno koliko teško, ali znamo da je povrijeđen - dodao je potpredsjednik.

Napominjemo da je u američko‑izraelskim udarima na Iran ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hameneij, a za njegovog nasljednika izabran je njegov sin Mojtaba Hameneij.