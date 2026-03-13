Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVI VAL NAPADA

Video / Ovako izgledaju izraelski zračni udari na Teheran: Odjekuju eksplozije, stubovi dima uzdižu se nad glavnim gradom

Nakon udara iznad grada su se uzdigli gusti stubovi dima koji su bili vidljivi na više mjesta u prijestolnici

Zračni udari na Teheran. Platforma X

M. Až.

13.3.2026

Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule su novi val zračnih napada na glavni grad Irana. Iz vojske je saopćeno da su započeli "još opsežnije udare" širom Teherana.

Serija snažnih eksplozija potresla je iransku prijestolnicu tokom najnovijeg talasa napada izraelskih zračnih snaga. Prema dostupnim informacijama, pogođene su različite lokacije u gradu.

Eksplozije su odjekivale nad Teheranom dok su na meti bile lokacije i infrastruktura povezane s iranskim režimom i vojskom. Nakon udara iznad grada su se uzdigli gusti stubovi dima koji su bili vidljivi na više mjesta u prijestolnici.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.