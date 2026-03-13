Video / Ovako izgledaju izraelski zračni udari na Teheran: Odjekuju eksplozije, stubovi dima uzdižu se nad glavnim gradom

Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule su novi val zračnih napada na glavni grad Irana. Iz vojske je saopćeno da su započeli "još opsežnije udare" širom Teherana.

Serija snažnih eksplozija potresla je iransku prijestolnicu tokom najnovijeg talasa napada izraelskih zračnih snaga. Prema dostupnim informacijama, pogođene su različite lokacije u gradu.

Eksplozije su odjekivale nad Teheranom dok su na meti bile lokacije i infrastruktura povezane s iranskim režimom i vojskom. Nakon udara iznad grada su se uzdigli gusti stubovi dima koji su bili vidljivi na više mjesta u prijestolnici.