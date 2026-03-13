Hegset: "Hormuški moreuz je potpuno otvoren, samo što Iran napada brodove"

Ministar odbrane SAD-a Pit Hegset je održao redovni brifing o ratu s Iranom, a tokom obraćanja je imao izjavu koju su ismijali mnogi korisnici društvenih mreža.

Hegset je govorio o stanju u Hormuškom moreuzu, a njegova ocjena bila je predmet ismijavanja na društvenim mrežama.

- Jedina stvar koja sprječava tranzit kroz Hormuški moreuz je to što Iran puca na brodove. Moreuz je otvoren ako bi Iran prekinuo s napadima - rekao je Hegset.

Nakon što je snimak obraćanja objavljen na društvenim mrežama, mnogi su s podsmijehom komentarisali njegovu skoro pa nevjerovatnu izjavu.

- Ja sam milioner, samo nemam novac na računu. Da imam novac na računu, bio bih milioner - napisao je jedan korisnik društvene mreže X, ismijavajući Hegsetovu tvrdnju.

Podsjetimo, zatvaranje Hormuškog moreuza bio je jedan od prvih poteza iranskih vlasti nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napad na ovu zemlju.

Kroz ovaj moreuz prolazi veliki broj tankera koji prevoze naftu i ukapljeni plin iz zemalja Bliskog istoka, a procjene kažu da 20 posto nafte koja se proizvodi na svijetu prolazi kroz Hormuški moreuz.