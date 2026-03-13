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Hegset: "Hormuški moreuz je potpuno otvoren, samo što Iran napada brodove"

Jedina stvar koja sprječava tranzit kroz Hormuški moreuz je to što Iran puca na brodove. Moreuz je otvoren ako bi Iran prekinuo s napadima, poručio je

Pit Hegset. AP

M. Až.

13.3.2026

Ministar odbrane SAD-a Pit Hegset je održao redovni brifing o ratu s Iranom, a tokom obraćanja je imao izjavu koju su ismijali mnogi korisnici društvenih mreža.

Hegset je govorio o stanju u Hormuškom moreuzu, a njegova ocjena bila je predmet ismijavanja na društvenim mrežama.

- Jedina stvar koja sprječava tranzit kroz Hormuški moreuz je to što Iran puca na brodove. Moreuz je otvoren ako bi Iran prekinuo s napadima - rekao je Hegset.

Nakon što je snimak obraćanja objavljen na društvenim mrežama, mnogi su s podsmijehom komentarisali njegovu skoro pa nevjerovatnu izjavu.

- Ja sam milioner, samo nemam novac na računu. Da imam novac na računu, bio bih milioner - napisao je jedan korisnik društvene mreže X, ismijavajući Hegsetovu tvrdnju.

Podsjetimo, zatvaranje Hormuškog moreuza bio je jedan od prvih poteza iranskih vlasti nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napad na ovu zemlju.

Kroz ovaj moreuz prolazi veliki broj tankera koji prevoze naftu i ukapljeni plin iz zemalja Bliskog istoka, a procjene kažu da 20 posto nafte koja se proizvodi na svijetu prolazi kroz Hormuški moreuz.

# SAD
# PETE HEGSETH
# HORMUŠKI MOREUZ
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