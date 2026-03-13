Iran će puštati tankere kroz Hormuški moreuz ako naftu plate kineskim juanima?

Iran razmatra mogućnost da dopusti prolazak ograničenom broju naftnih tankera kroz Hormuški moreuz, pod uvjetom da se trgovina naftom odvija u kineskim juanima, otkrio je za CNN visoki iranski dužnosnik.

Izvor je dodao kako je taj potencijalni potez dio novog plana kojim Islamska Republika nastoji upravljati protokom tankera kroz moreuz.

Zbog napetosti oko Hormuškog moreuza, koji je ključna arterija za svjetsku opskrbu energijom, cijene nafte porasle su na najvišu razinu od jula 2022. godine, odnosno ljeta nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Ujedinjeni narodi upozorili su danas da će ograničenja u prometu brodova kroz moreuz imati "golem utjecaj" na humanitarne napore dok rat traje.

- Kada brodovi prestanu prolaziti tim moreuzom, posljedice se brzo osjete - izjavio je Tom Flečer, podtajnik Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja.

- Hranu, lijekove, gnojivo i ostale potrepštine postaje teže prevesti i skuplje isporučiti - rekao je.