Tragedija u Italiji: Vozač iz BiH poginuo, suvozač povrijeđen

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros, 13. marta, na državnom putu Pontina, život su izgubile dvije osobe, među kojima je i državljanin Bosne i Hercegovine.

Kako je saopćeno, u nesreći je učestvovao kamion koji je, iz nepoznatih razloga, probio betonsku zaštitnu ogradu na sredini kolovoza, zatim prešao na suprotnu traku i udario automobil koji je naišao.

Kamion je udario u automobil vozača iz BiH, a u nesreći su učestvovala još dva vozila. Stradali su vozač kamiona i vozač mercedesa u kojem je bio državljanin BiH. Prema medijskim izvještajima, vozač kamiona je 50-godišnji Antonio Esposito iz Genzana, dok se o drugom poginulom zna da ima 50 godina i da je državljanin Bosne i Hercegovine.

Teško je povrijeđen i 40-godišnji suvozač iz mercedesa kojim je upravljao vozač iz BiH.

Odmah su alarmirane sve hitne službe, a na mjesto nesreće stigli su ljekari hitne pomoći (118), pripadnici saobraćajne policije i vatrogasci. Na terenu su bile angažovane i ekipe Anas-a.

Operacije obezbjeđivanja puta nakon tragične nesreće bile su složene, a na Pontini su se od ranih jutarnjih sati formirali dugi zastoji u oba smjera.