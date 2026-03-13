Napadač na sinagogu u SAD-u je iz Libana, u izraelskom napadu mu nedavno ubijeni brat, sestra, nećaci

Muškarac koji je jučer izveo napad na sinagogu u predgrađu Detroita sedmicu ranije saznao je da su četiri člana njegove porodice ubijena u izraelskom zračnom napadu u njegovom rodnom Libanu, potvrdili su danas dužnosnici.

Ajman Mohamad Gazali (41), rođen u Libanu, naoružan puškom zabio se vozilom u zgradu sinagoge Temple Israel, nakon čega su ga ubili zaštitari. U napadu niko od 140 djece, učitelja i osoblja u sinagogi nije povrijeđen, piše AP.

Napad na jednu od najvećih sinagoga

Prema navodima vlasti, Gazali se u četvrtak zabio u zgradu i vozio hodnikom dok se vozilo nije zapalilo. FBI, koji vodi istragu, opisao je napad na jednu od najvećih reformskih sinagoga u zemlji kao čin nasilja usmjeren protiv jevrejske zajednice.

U sinagogi su bili pripremljeni za mogućnost napada. Prošlog ljeta angažirali su bivšeg policijskog poručnika kao stalnog voditelja osiguranja koji nadzire njihove naoružane zaštitare. Ranije ove godine, svećenstvo i osoblje prošli su obuku za prevenciju i pripravnost u slučaju oružanog napada.

Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer i američka senatorica Elisa Slotkin danas su pohvalile privatno osiguranje sinagoge za brzu reakciju. "Da svi oni nisu obavili svoj posao gotovo savršeno, govorili bismo o golemoj tragediji i stradaloj djeci", izjavila je Slotkin.

Smrt članova porodice u Libanu

Izraelski zračni napad 5. marta usmrtio je četiri osobe u gradu Mashgharah, izvijestili su libanonski dužnosnici. Lokalni zvaničnik iz Mashghare potvrdio je za The Associated Press da su u napadu ubijena Gazalijeva dva brata, nećakinja i nećak. Porodica je stradala u svojoj kući nakon zalaska sunca, tokom obroka kojim se prekida post za vrijeme muslimanskog svetog mjeseca Ramazana.

Dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da su ubijeni Kassim i Ibrahim Ghazali te Ibrahimova djeca, Ali i Fatima. Njihova majka je teško ranjena i još uvijek se nalazi u bolnici.

Ajman Mohamad Gazali živio je u Dearborn Heightsu, predgrađu Detroita. U SAD je došao 2011. godine, a američko državljanstvo dobio je 2016., prema podacima Ministarstva domovinske sigurnosti. Susjedi ga opisuju kao povučenu osobu.

Reakcije lokalne zajednice

Dearborn Heights i susjedni Dearborn imaju jednu od najvećih arapsko-američkih zajednica u SAD-u. Prošlog vikenda održana je komemoracija za Gazalijeve rođake u Islamskom institutu Amerike u Dearborn Heightsu. Vođa džamije, imam Hasan Kazvini, oštro je osudio napad na sinagogu, rekavši da bogomolje moraju biti pošteđene političkog nasilja.

- Islam zabranjuje da se nevini ljudi smatraju odgovornima za djela drugih - poručio je Kazvini u tekstualnoj poruci novinaru AP-a.

- Neopravdani izraelski napad na civile u Iranu i Libanu nikome ne daje bjanko ček za napade na sinagoge, civile i mirne zajednice.

Gradonačelnik Dearborn Heightsa Mo Bajdun također je osudio nasilje.

- Ta je bol stvarna i slama srce, ali za nasilje nikada nema opravdanja, osobito za nasilje usmjereno na sveto mjesto - rekao je.