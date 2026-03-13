Zelenski: SAD tražile odgodu pregovora o kraju rata u Ukrajini

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Sjedinjene Države zatražile odgodu posljednje runde trostranih pregovora o okončanju četverogodišnjeg sukoba s Rusijom.

Zelenski, čije su izjave prenijeli razni ukrajinski mediji nakon završetka njegove posjete Francuskoj, rekao je da je američka strana navela kako njihovim pregovaračima nije dopušteno napustiti SAD zbog situacije na Bliskom istoku.

Alternativne lokacije

Predsjednik je dodao da Rusija nije željela održati pregovore u SAD-u te je kao alternativne lokacije predložila Švicarsku ili Tursku.

Amerikanci su, s obzirom na zbivanja na Bliskom istoku, predložili da se sastanak održi u Sjedinjenim Državama, rekao je Zelenski.

- Amerikanci su rekli da su spremni za sastanak, ali samo u Americi jer im rat i sigurnosna situacija onemogućuju napuštanje SAD-a - prenijela je Zelenskog državna novinska agencija Ukrinform.

"Bili smo spremni i na sastanak u Emiratima"

Ukrajinsko izaslanstvo, rekao je Zelenski, bilo je spremno za sastanak u Majamiju ili Vašingtonu, ali Rusija je odbila taj prijedlog i predložila sastanak u Turskoj ili Švicarskoj, što SAD nisu prihvatile.

- Odmah smo rekli da smo spremni za sastanak sljedeća sedmica, pripremamo se za sastanak u Americi, Švicarskoj, Turskoj, pa čak, ako se ne boje, i u Emiratima - rekao je Zelenski.

Na kraju, kako je naveo, organizacija sljedećeg kruga razgovora u potpunosti ovisi o američkoj strani.