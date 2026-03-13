Kako je odgovor Teherana iznenadio Amerikance: "Niko nije uradio više sa manje od Iranaca"

U danima koji su prethodili ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, iranski komandanti više puta su upozoravali svoje protivnike da očekuju žestok i eskalirajući odgovor, piše Financial Times, navodeći da je iranski odgovor zapravo iznenadio SAD.

Komandanti su poručili da će američke vojne baze širom regiona biti pogođene. Revolucionarna garda izvela je mornaričku vježbu u Hormuškom moreuzu, tvrdeći da je spremna zatvoriti ključnu plovnu rutu. Zaljevske države upozoravale su američkog predsjednika Donalda Trampa da teži diplomatiji, a ne ratu, upozoravajući na prijetnje energetskim tržištima.

Međutim, SAD očigledno nisu procijenile razmjere iranskog odgovora. Gotovo dvije sedmice nakon početka sukoba, Teheran je proširio konflikt širom naftom bogatog Zaljeva, smanjio protok nafte i plina kroz Hormuški moreuz na minimum i doveo globalne cijene energije do rekordnih nivoa.

- Ne mogu reći da smo nužno očekivali da će reagovati baš na ovaj način, ali znali smo da je to moguće - rekao je ove sedmice Pit Hegset, američki ministar odbrane.

Bivši američki zvaničnici i vojni stručnjaci tvrde da su iranske snage iskoristile kombinaciju obavještajnih podataka, iskustva iz Rusije, satelitskih snimaka i blizinu ciljeva kako bi pogodile američke baze, energetske objekte i druge strateške mete u Zaljevu.

- Niko nije postigao više sa manje od Iranaca. Iran ima precizne obavještajne podatke ne samo o našim bazama, već i o mnogim našim životnim obrascima i načinu na koji funkcionišemo kao vojska - rekao je Seth Krummrich, bivši šef osoblja US Soccent, komande specijalnih snaga odgovorne za operacije na Bliskom istoku.

Blizina Irana Zaljevskim državama omogućava raspoređivanje arsenala raketa kratkog dometa i dronova koji ciljeve mogu pogoditi za nekoliko minuta, ostavljajući malo vremena za odbranu.

Većina napada je presretnuta, a zapadni zvaničnici hvale sposobnost Zaljevskih država da se odbrane. SAD i Izrael kontinuirano ciljaju iranske lokacije raketa i dronova kako bi oslabili sposobnost Islamske Republike da uzvrati.

Međutim, Iran je pogodio američke ambasade u Rijadu i Kuvajtu, američke baze širom regiona, aerodrome, podatkovne centre, hotele, postrojenje za desalinizaciju, luke i naftne i plinske objekte, kao i stambene zgrade.

Iranske snage ispalile su više od 3.000 raketa i dronova na američke saveznike u Zaljevu i stotine na Izrael. Ove sedmice pogodili su tankere i trgovačke brodove; omansku luku; objekte blizu aerodroma u Dubaiju; naftnu rafineriju u Abu Dhabiju i aerodrom u Kuvajtu, čak i dok su američki i izraelski zvaničnici tvrdili da je sposobnost Irana za napade značajno smanjena.

Dana Stroul, bivša američka zamjenica pomoćnika sekretara odbrane za Bliski istok, rekla je da je Iran mogao koristiti "prilično opsežnu mrežu obavještajnih podataka" u Zaljevskim državama.

Katar je prošle sedmice saopćio da je uhapsio 10 osoba koje pripadaju dvjema ćelijama koje rade za Iransku revolucionarnu gardu.

- Također, sada postoji toliko komercijalnih satelitskih snimaka dostupnih za kupovinu, a naravno i ono što su dobijali od Rusa i Kineza - rekla je Stroul.

Pružatelji satelitskih snimaka povezani sa SAD-om ograničili su komercijalno pokrivanje regiona posljednjih dana, pri čemu je jedan uveo 14-dnevno kašnjenje za nove snimke iz Bliskog istoka, ali snimci nastali prije toga i dalje su široko dostupni.

Stroul je rekla da je Iran također stekao iskustvo iz 12-dnevnog rata s Izraelom prošle godine, kada su SAD igrale vitalnu ulogu u odbrani Izraela, kao i od svojih posrednika koji su godinama sporadično ciljali američke snage i objekte u Siriji i Iraku.

Podcjenjivanje dronova

U pripremi za rat, Trampova administracija rasporedila je najveću vojnu silu na Bliskom istoku od američke invazije na Irak 2003. godine. Poslali su dvije grupe nosača aviona i dodatne sisteme protuzračne odbrane da zaštite Izrael i američke saveznike u Zaljevu.

Međutim, Kate Bondar, autorica studije o iranskom ratovanju dronovima u Centru za strateške i međunarodne studije, rekla je da američka protuzračna odbrana nije bila dizajnirana da se nosi s prijetnjom koju predstavljaju iranski dronovi i rakete proizvedene lokalno.

Bondar je dodala da relativno mala brzina dronova i mali radarski odrazi otežavaju razlikovanje od civilnih aviona ili čak ptica na radaru.

Planeri SAD-a očigledno su podcijenili prijetnju dronova, iako ih je Rusija već koristila u svom ratu protiv Ukrajine.

- Izgleda da su pretpostavili da je ovo nešto specifično za ukrajinsko bojno polje - rekla je Bondar.

Teheran sve više koristi Shahed dronove s propelerskim motorom, pogonjene motociklističkim motorima, s bojevim glavama od 25 do 50 kg i u nekim slučajevima izrađene od stiropora.

Oni su znatno jeftiniji od raketa, lakše ih je lansirati i teže uništiti na zemlji, jer se lansirne šine mogu montirati na pickup vozila i brzo premještati. Eksperti kažu da mogu precizno pogoditi ciljeve koristeći satelitsku navigaciju ili čak računarsku viziju.

Za razliku od balističkih raketa, dronovi lete nisko i ne slijede predvidive putanje. Analitičari kažu da mogu kliziti blizu površine Zaljeva, smanjujući radarsku vidljivost.

Ciljanje radara

Yuri Lyamin, iz moskovskog Centra za analizu strategija i tehnologija, rekao je da su iranski početni napadi djelovali "prvenstveno na zaslijepljavanje američkih snaga i njihovih saveznika u regionu uništavanjem različitih radara".

U prvim danima rata, Shahed dronovi pogodili su nekoliko vojnih instalacija u regionu. Američki radar AN/TPY-2 u Jordanu je uništen, a veliki američki AN/FPS-132 radarski sistem u Kataru oštećen, rekao je bivši američki vojni zvaničnik, zasnovano na satelitskim fotografijama i video zapisima.

Američka satelitska komunikacijska baza blizu sjedišta Pete flote u Bahreinu pogođena je u napadu zabilježenom na video zapisima koji su široko cirkulirali. Jedna osoba koja je ranije bila u bazi rekla je da je instalacija već bila dekomisionisana.

Satelitske snimke baze Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji pokazale su oštećenja još jednog radara za rano upozoravanje iz THAAD sistema, najsofisticiranijeg američkog sistema protuzračne odbrane, iako je djelimično bio pokriven šatorom. Jedan američki vojnik je poginuo u napadu na bazu.

Šest američkih vojnika poginulo je i u napadu na luku u Kuvajtu.

General Dan Caine, predsjednik Zajedničkog štaba američkih oružanih snaga, rekao je ove sedmice: "Nijedan plan ne preživi prvi kontakt s neprijateljem… Oni se prilagođavaju, kao i mi… Mi se prilagođavamo brže nego oni".

Učenje od Rusije i Ukrajine

Stručnjaci kažu da je Iran učio iz ratnih iskustava Rusije sa verzijom Shahed dronova u Ukrajini. Lyamin je rekao da je Iran naučio lansirati dronove prema istom cilju različitim putanjama, umjesto u gustim formacijama, što otežava presretanje.

Neki iranski dronovi koriste rusku tehnologiju otpornu na ometanje, rekao je Fabian Hoffman, stručnjak za raketno ratovanje na Univerzitetu u Oslu.

Shahed lansiran na britansku zračnu bazu Akrotiri na Kipru 1. marta nosio je ruski Kometa-M prijemnik signala, prema analitičarima, iako britanski zvaničnici kažu da je slučaj još u istraživanju. Američki zvaničnici vjeruju da Rusija dijeli podatke o ciljevima s Iranom.

Iranske i ruske mornaričke jedinice izvele su simulaciju blizu Hormuškog moreuza.

Robert Tollast, iz think-tanka Royal United Services Institute, rekao je da ne bi trebalo biti iznenađenje da su velike statične mete, poput fiksnih radarskih stanica, ranjive na napade dronovima.

Ukrajina je u razgovorima s SAD-om i nekoliko Zaljevskih država o repliciranju akustične mreže za detekciju dronova koju koriste za obranu od dronova.

Elektronsko ometanje satelitskih navigacijskih signala, korišteno u Ukrajini za ometanje dronova, primjenjivalo se u Zaljevu samo selektivno zbog rizika od ometanja civilne avijacije i infrastrukture.

- Ogroman broj civilne opreme i ekonomske aktivnosti zavisi od satelitske navigacije - rekao je Tollast.

Ali je dodao da bi efikasnost iranskih dronova brzo opala kako budu izgrađene jače odbrane od dronova.

Zaljevske države se uglavnom oslanjaju na borbene avione i američke sisteme protuzračne odbrane, poput presretača Patriot, da zaustave Shahed dronove. Rizik je da im tokom rata iscrpljeni budu zalihe skupih presretačkih raketa — koje isporučuje SAD.

Iran je nastavio svakodnevne raketne i dronske napade na Izrael, iako je obim i brzina paljbe značajno opala od prvih dana rata.

Izraelska vojska kaže da je oko dvije trećine iranskih lansera raketa "neutralizirano" u ratu, dok su Izrael i američke snage pogodili hiljade ciljeva u Islamskoj Republici, dovodeći u pitanje sposobnost Irana da održi ritam napada.

Najmoderniji sistemi još nisu korišteni

Analitičari ističu da neki od najnaprednijih iranskih raketnih i dronskih sistema još nisu korišteni u sukobu.

To uključuje Qassem Basir, hipersoničnu raketu s optičkim navođenjem, iako se vjeruje da Iran posjeduje samo mali broj.

Pretpostavlja se da posjeduje zalihe Shahed-238 dronova na mlazni pogon, koji lete znatno brže, 550 km/h u odnosu na 185 km/h kod propelerskih Shahed-136 dronova. Jedan Shahed-238 presretnut je prošle sedmice od protuzračne odbrane u UAE.

Stroul je rekla da bi američke obavještajne i vojne institucije, ako ne i političari, morale anticipirati većinu onoga što sada vide.

Prije rata, Caine je upozoravao Bijelu kuću na rizike da Washington bude uvučen u dugotrajan rat, složenost sukoba i prijetnje američkim bazama i osoblju, prema izvještajima američkih medija.

Trump je tada odbacio te izvještaje, rekavši da njegov vrhovni zapovjednik vjeruje da će rat biti "lako dobiven".

Ove sedmice, Trump je za Fox News rekao da ga je iznenadilo što je Iran "napao zemlje koje ih nisu napadale", očigledna aluzija na države Zaljeva.

- Centcom je razumio koji su scenariji eskalacije bili. Izgleda da predsjednik Tramp i njegov najbliži krug nisu u potpunosti shvatili stepenicu eskalacije i opseg iranskih akcija odmazde, niti koje će biti američke opcije da ih spriječe - rekla je Stroul.