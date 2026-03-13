Video / Katar presreo raketni napad, eksplozije se čuju nad Dohom

Katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da evakuiše određena područja u zemlji. Lokalne vlasti provode ovu mjeru kao "privremenu mjeru predostrožnosti, u interesu bezbjednosti građana dok prijetnja ne prođe", navodi Ministarstvo na platformi X.

- Građanima i svima koji se nalaze u Kataru savjetovano je da prate zvanične izvore informacija i postupaju po uputstvima nadležnih organa - stoji u saopštenju. Ministarstvo odbrane Katara je potvrdilo da su katarske oružane snage uspješno presrele raketni napad.

Ministarstvo je također naglasilo da oružane snage ostaju potpuno spremne da čuvaju sigurnost države, štite njen zračni prostor i osiguraju bezbjednost građana i stanovnika. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci presretanja projektila i dronova, a nad Dohom se čuju eksplozije.

U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da su njene oružane snage presrele balističku raketu lansiranu ka pokrajini Al-Harg, u centralnom dijelu Saudijske Arabije, 90 kilometara od glavnog grada Rijada, prenosi Al Džazira.