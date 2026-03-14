Tramp žestoko napao "iranski dragulj": "Izveli smo jedan od najsnažnijih bombarderskih napada u historiji Bliskog istoka"

Kako je naveo u objavi, napad je sprovela Centralna komanda Vojske SAD (CENTCOM). Tramp je napisao da je u pitanju "jedan od najsnažnijih bombarderskih napada u istoriji Bliskog istoka".

- Prije nekoliko trenutaka, po mojoj naredbi, Centralna komanda Vojske SAD izvela je jedan od najsnažnijih bombarderskih napada u istoriji Bliskog istoka i potpuno uništila sve vojne ciljeve na iranskom dragulju, ostrvu Karg. Naše oružje je najsnažnije i najsavremenije koje je svijet ikada vidio, ali iz razloga pristojnosti odlučio sam da ne uništim naftnu infrastrukturu na ostrvu. Međutim, ako Iran ili bilo ko drugi učini nešto da omete slobodan i siguran prolaz brodova kroz Hormuški moreuz, odmah ću preispitati ovu odluku - napisao je Tramp na društvenoj mreži TruthSocial.