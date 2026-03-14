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Stravični napadi Rusije na Ukrajinu: Jedna osoba poginula, ima ranjenih

Tokom granatiranja, ubijena je jedna, a ranjeno šest osoba, saopćili su ukrajinski zvaničnici

Novi napadi na Ukrajinu. Platforma X

B. S.

14.3.2026

U jugoistočnoj ukrajinskoj regiji, Dnjepropetrovska, tokom ruskog granatiranja, ubijena je jedna, a ranjeno šest osoba. Stradalih ima u regijama Zaporožja i Belgoroda, saopćili su ukrajinski zvaničnici sinoć. 

Šef vojne uprave regije Dnjepropetrovsko Oleksander Ganza (Ganzha) rekao je na Telegramu da su ruske snage napale dvije lokacije u regiji.

Guverner regije Zaporižje, Ivan Fedorov rekao je da su četiri osobe povrijeđene u ruskom napadu u blizini glavnog grada regije, koji se također zove Zaporožje.

Odmah preko ruske granice u Belgorodskoj oblasti, regionalni guverner Vjačeslav Gladkov (Vyacheslav) rekao je da je jedan stanovnik poginuo u ukrajinskom napadu na selo unutar granice.

# NAPADI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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