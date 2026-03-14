Stravični napadi Rusije na Ukrajinu: Jedna osoba poginula, ima ranjenih

U jugoistočnoj ukrajinskoj regiji, Dnjepropetrovska, tokom ruskog granatiranja, ubijena je jedna, a ranjeno šest osoba. Stradalih ima u regijama Zaporožja i Belgoroda, saopćili su ukrajinski zvaničnici sinoć.

Šef vojne uprave regije Dnjepropetrovsko Oleksander Ganza (Ganzha) rekao je na Telegramu da su ruske snage napale dvije lokacije u regiji.

Guverner regije Zaporižje, Ivan Fedorov rekao je da su četiri osobe povrijeđene u ruskom napadu u blizini glavnog grada regije, koji se također zove Zaporožje.

Odmah preko ruske granice u Belgorodskoj oblasti, regionalni guverner Vjačeslav Gladkov (Vyacheslav) rekao je da je jedan stanovnik poginuo u ukrajinskom napadu na selo unutar granice.