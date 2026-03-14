Bagdad: Pogođen heliodrom američke ambasade, sistem protuzračne odbrane teško oštećen

Raketa je sinoć pogodila heliodrom na krovu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu, dok milicije koje podržava Iran pojačavaju svoje napade.
Prema navodima dvojice iračkih sigurnosnih zvaničnika, sinoćnji projektil pogodio je heliodrom unutar kompleksa Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu.
Snimci koje su objavili lokalni korisnici X-a prikazuju dim koji se u subotu ujutro uzdiže iznad prostranog diplomatskog kompleksa.
U napadu je pogođen i sistem C-RAM za odbranu od raketa i dronova, koji se nalazio na krovu zgrade ambasade i pretrpio je teška oštećenja.
Incident je uslijedio nakon što je Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopćila da se američki avion za dopunu goriva srušio iznad zapadnog Iraka u četvrtak, pri čemu su poginula sva šestorica članova posade.
Sigurnosni zvaničnici su za agenciju Agence France-Presse rekli da je projektil pogodio dio ambasade nakon što je prošao kroz Zelenu zonu, snažno utvrđeni dio središta Bagdada u kojem se nalaze iračke institucije i brojne strane ambasade.
Drugi izvor je dodao da je dron gađao jednu diplomatsku misiju.
Dan prije napada, ambasada je ponovno izdala sigurnosno upozorenje četvrtog nivoa za Irak, zbog ranijih napada koje su izveli Iran i njemu bliske milicije protiv američkih državljana, interesa i infrastrukture, upozoravajući da Iran "može nastaviti da ih gađa".