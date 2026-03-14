Bagdad: Pogođen heliodrom američke ambasade, sistem protuzračne odbrane teško oštećen

Raketa je sinoć pogodila heliodrom na krovu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu, dok milicije koje podržava Iran pojačavaju svoje napade. Prema navodima dvojice iračkih sigurnosnih zvaničnika, sinoćnji projektil pogodio je heliodrom unutar kompleksa Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu. Snimci koje su objavili lokalni korisnici X-a prikazuju dim koji se u subotu ujutro uzdiže iznad prostranog diplomatskog kompleksa.

Američka ambasada, Bagdad . AJB Američka ambasada, Bagdad . AJB

U napadu je pogođen i sistem C-RAM za odbranu od raketa i dronova, koji se nalazio na krovu zgrade ambasade i pretrpio je teška oštećenja. Incident je uslijedio nakon što je Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopćila da se američki avion za dopunu goriva srušio iznad zapadnog Iraka u četvrtak, pri čemu su poginula sva šestorica članova posade.