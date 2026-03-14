Južnokorejski premijer i Tramp o mogućem nastavku pregovora sa Kim Jong-unom

Južnokorejski premijer Kim Min-seok i američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) sastali su se u Vašingtonu (Washingtonu) i razgovarali o mogućem ponovnom otvaranju dijaloga između Trampa i sjevernokorejskog vođe Jong-un, izvijestila je novinska agencija Yonhap.

Južnokorejski premijer rekao je Trampu da je on jedini zapadni čelnik koji je do sada vodio dijalog sa sjevernokorejskim liderom i da je trenutno jedina osoba koja može rješavati probleme na Korejskom poluotoku, prenijela je Yonhap njegove riječi novinarima u Vašingtonu.

- Trampa je zanimalo želi li Kim razgovarati sa Amerikom ili sa njim."

- Predsjednik Tramp rekao je da je znatiželjan želi li Kim razgovarati sa SAD-om ili s njim, i pitao me za moje stavove o tome - rekao je Kim, citirala je agencija Yonhap.

Premijer Kim nije otkrio konkretne prijedloge koje je dao Trampu, ali je napomenuo da nedavni komentari Pjongjanga ukazuju da bi Kim mogao biti otvoren za dijalog sa SAD-om, te da je Tramp pokazao veliko zanimanje za tu temu.

Tramp se prethodno sastao sa sjevernokorejskim liderom Kimom u tri runde razgovora 2018. i 2019. godine, s ciljem poboljšanja bilateralnih odnosa i pronalaska puta za Pjongjang da okonča svoj nuklearni program, ali pregovori su prekinuti kada je Tramp napustio dužnost.