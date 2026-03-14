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VOJNI INCIDENT

Wall Street Journal: Napadi na američku bazu u Saudijskoj Arabiji oštetili pet aviona

Gubitak aviona nije bio posljedica neprijateljske vatre niti prijateljske vatre, navodi se u saopćenju Centralne komande SAD-a

Satelitski snimak baze Princ Sultan. Platforma X

B. S.

14.3.2026

Pet američkih aviona za dopunu goriva u zraku pogođeno je i oštećeno na tlu u zračnoj bazi Prince Sultan Air Base u Saudijskoj Arabiji, prenosi Wall Street Journal, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika.

Avioni, pogođeni tokom iranskog raketnog napada na bazu u proteklim danima, oštećeni su, ali nisu potpuno uništeni. Trenutno se nalaze na popravci.

Wall Street Journal također navodi da niko nije poginuo tokom tih napada na bazu.

S druge strane, svih šest članova posade američkog vojnog aviona za dopunu gorivom u zraku KC-135, koji se srušio u zapadnom Iraku, potvrđeno je da je poginulo, saopćila je američka vojska u petak.

Avion KC-135 pao je u zapadnom Iraku u četvrtak, a prema vojnim izvorima, u incidentu je učestvovao još jedan avion.

Ove smrti povećavaju broj poginulih američkih pripadnika tokom operacija protiv Irana, koje su započele 28. februara, na sedam.

- Okolnosti incidenta su pod istragom. Međutim, gubitak aviona nije bio posljedica neprijateljske vatre niti prijateljske vatre - navodi se u saopćenju Centralne komande SAD-a.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
# AMERIČKA BAZA
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