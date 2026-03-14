Wall Street Journal: Napadi na američku bazu u Saudijskoj Arabiji oštetili pet aviona

Pet američkih aviona za dopunu goriva u zraku pogođeno je i oštećeno na tlu u zračnoj bazi Prince Sultan Air Base u Saudijskoj Arabiji, prenosi Wall Street Journal, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika.

Avioni, pogođeni tokom iranskog raketnog napada na bazu u proteklim danima, oštećeni su, ali nisu potpuno uništeni. Trenutno se nalaze na popravci.

Wall Street Journal također navodi da niko nije poginuo tokom tih napada na bazu.

S druge strane, svih šest članova posade američkog vojnog aviona za dopunu gorivom u zraku KC-135, koji se srušio u zapadnom Iraku, potvrđeno je da je poginulo, saopćila je američka vojska u petak.