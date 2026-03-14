Sjeverna Koreja ispalila balističke projektile dok SAD i Južna Koreja vježbaju odbranu

Sjeverna Koreja jutros je iz područja blizu Pjongjanga (Pyongyang) ispalila više od deset balističkih projektila u more, dok su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Južna Koreja provodile velike zajedničke vojne vježbe usmjerene na odbranu od prijetnji sa sjevera.

Južnokorejski Združeni načelnici štabova naveli su da su projektili lansirani oko 13:20 sati prema moru uz istočnu obalu zemlje.

Riječ je o još jednom u nizu testiranja kojima Pjongjang već više od dvije decenije razvija sposobnost isporuke nuklearnog oružja balističkim i krstarećim raketama, za koje se vjeruje da ih je već proizveo.

Japanska obalska straža saopćila je da je detektovala objekt za koji se sumnja da je balistički projektil koji je pao u more, dok je javni servis NHK, pozivajući se na vojsku, javio da je pao izvan japanske isključive ekonomske zone.

Zbog nuklearnog i raketnog programa, Sjeverna Koreja se od 2006. godine nalazi pod brojnim sankcijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Uprkos ekonomskim i trgovinskim preprekama koje sankcije stvaraju, vlasti u Pjongjangu ostaju prkosne.

Istovremeno, ove sedmice SAD i Južna Koreja započele su godišnje velike vojne vježbe u Južnoj Koreji, koje ističu da su isključivo odbrambenog karaktera i služe provjeri spremnosti na prijetnje sa sjevera.

U subotu su stotine američkih i južnokorejskih vojnika izvele vježbe prelaska rijeke koristeći tenkove i oklopna borbena vozila, pod nadzorom komandanta združenih snaga.

Američka vojska u Južnoj Koreji raspoređuje oko 28.500 vojnika i eskadrile borbenih aviona, što predstavlja ključni element odvraćanja u vrijeme povišenih tenzija na Korejskom poluostrvu.

Pjongjang često izražava ljutnju zbog ovakvih vježbi, optužujući saveznike da su "generalne probe" naoružane agresije protiv Sjeverne Koreje.