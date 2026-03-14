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IRANSKI MINISTAR

Aragči kritikovao SAD zbog privremenog ublažavanja sankcija na rusku naftu

Amerika sada moli svijet da kupuje rusku naftu, poručio je iranski ministar, nazvavši potez Vašingtona „patetičnim“

Abas Aragči. AP

A. O.

14.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) ismijao je odluku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da privremeno ublaže sankcije na rusku naftu, optuživši Washington da sada „moli svijet“ da kupuje rusku energiju.

Aragči je na društvenim mrežama objavio naslovnicu Financial Timesa, koja navodi da bi Rusija nakon američke odluke mogla zarađivati oko 150 miliona dolara dnevno od dodatnih prihoda od nafte.

- Amerika sada moli svijet da kupuje rusku naftu - poručio je iranski ministar, nazvavši potez Vašingtona „patetičnim“.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) privremeno je ublažila dio sankcija na rusku naftu kako bi ublažila rast cijena energenata nakon eskalacije rata na Bliskom istoku. Washington je izdao privremenu dozvolu koja omogućava prodaju dijela ruske nafte koja se već nalazila na tankerima, u pokušaju stabilizacije globalnog tržišta energije.

Odluka je izazvala kritike u Evropi. Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) rekao je da je takav potez „pogrešan“ jer smanjuje pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini.

Američki predsjednik Trump sinoć je izjavio da je američka vojska bombardirala otok Harg (Harg Island), ali je naglasio da meta napada nije bila naftna infrastruktura. Otok Harg predstavlja ključnu ekonomsku tačku za Iran, jer kroz njega, prema procjenama analitičara, prolazi oko 90 posto iranskog izvoza nafte.

Novinska agencija Fars News Agency, povezana s Iranskom revolucionarnom gardom, objavila je da se tokom američkih napada na otoku čulo više od 15 eksplozija. Prema njihovim navodima, napadi su bili usmjereni na protuzračnu odbranu, pomorsku bazu, kontrolni toranj zračne luke i hangar za helikoptere.

Iranski državni mediji ističu da u napadima nije oštećena naftna infrastruktura na otoku Harg.

# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# DONALD TRUMP
# ABBAS ARAGHCHI
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