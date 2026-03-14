Analiza BBC-a: Šta stoji iza najave masovnog raspoređivanja američkih marinaca na Bliski istok

Američka vojska planira rasporediti dodatne snage na Bliski istok, uključujući marince i ratne brodove, prenose američki mediji pozivajući se na zvaničnike.

Prema BBC, dvojica američkih dužnosnika potvrdila su za CBS News da se očekuje raspoređivanje jedinica iz takozvane amfibijske borbene skupine i pripadajuće marinske ekspedicijske postrojbe.

Kako navode, grupu bi trebao predvoditi amfibijski jurišni brod USS Tripoli, koji je stalno raspoređen u Japanu.

Hiljade marinaca i mornara

Iako se ranije govorilo o oko 2000 marinaca, jedinica predvođena USS Tripoli obično uključuje oko 5000 mornara i marinaca raspoređenih na više ratnih brodova.

Informaciju o mogućem raspoređivanju prvi je objavio Wall Street Journal, dok BBC navodi da je zatražio komentar američke vojske i Pentagona.

Ipak, buduća premještanja snaga obično se ne potvrđuju javno. Američki mediji posljednjih sati izvještavaju da Washington razmatra slanje dodatnih snaga u Perzijski zaljev, uključujući upravo ovakvu amfibijsku borbenu grupu.

Pentagon razmišlja o novim opcijama

USS Tripoli bi se pridružio već značajnoj američkoj floti uz iransku obalu.

Nije precizirano koji bi brodovi pratili Tripoli, ali ovakve grupe obično uključuju plovila za transport desantnih čamaca i velik broj helikoptera.

Analitičari ističu da ovakvi potezi sugeriraju kako Pentagon razmatra širi spektar mogućih vojnih opcija, uključujući zaštitu komercijalnog pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, ali i potencijalne ograničene amfibijske operacije.