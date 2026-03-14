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ŠTETA NA OBJEKTU

Napad na jevrejsku zajednicu u Amsterdamu, preuzela odgovornost ekstremistička grupa

Ovo je kukavički čin agresije protiv jevrejske zajednice, navodi se

Policija na terenu. Screenshot / Platforma X

A. O.

14.3.2026

U jevrejskoj školi u Amsterdamu rano jutros došlo je do eksplozije, u kojoj niko nije povrijeđen, ali je pričinjena šteta na objektu.

Odgovornost za napad preuzela je grupa koja se predstavlja kao Islamski pokret saradnika desnice (Islamic Movement of Right-wing Collaborators).

Eksplozija se dogodila u školi smještenoj u luksuznom naselju na južnoj strani Amsterdama.

Gradonačelnica Femke Halsema izjavila je da je riječ o „namjernom napadu na jevrejsku zajednicu“ te je naglasila:

- Ovo je kukavički čin agresije protiv jevrejske zajednice. Jevreji u Amsterdamu se sve više suočavaju s antisemitizmom. To je neprihvatljivo.“

Ekstremistička grupa preuzela je odgovornost za napad na školu, a povezana je i sa više antisemitskih napada posljednjih dana, uključujući jučerašnju eksploziju ispred sinagoge u Roterdamu (Rotterdam), prenose izraelski mediji.

Holandska policija uhapsila je četiri osobe osumnjičene za napad, u kojem je zgrada sinagoge oštećena u požaru.

Sigurnosne mjere u sinagogama i jevrejskim institucijama u glavnom gradu Holandije već su bile pojačane zbog napada u Roterdamu.

U susjednoj Belgiji, eksplozija je u ponedjeljak izazvala požar u sinagogi u Liježu (Liège).

Zabrinutost zbog mogućih napada na jevrejske zajednice širom svijeta porasla je nakon udara SAD-a (Sjedinjene Američke Države) i Izraela na Iran i naknadnog odgovora Teherana.

# JEVREJSKA ZAJEDNICA
# EKSPLOZIJA
# AMSTERDAM
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