Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PERZIJSKI ZALJEV

Zašto je iranski otok Harg ključan: Centar za distribuciju dva miliona barela nafte dnevno

Iran je treći najveći proizvođač unutar OPEC-a, sa udjelom od oko 4,5 posto u globalnoj ponudi nafte

Naftni terminali. EPA

B. S.

14.3.2026

Iransko ostrvo Harg (Kharg) predstavlja ključnu energetsku tačku, preko koje prolazi oko 90 posto iranskog izvoza nafte. 

Ostrvo je došlo u fokus nakon što su američke snage uništile vojne ciljeve i pojačale prijetnje prema energetskoj infrastrukturi, što dodatno opterećuje već osjetljivo globalno tržište nafte.

U petak su američke snage izvele napad na vojne mete na ostrvu Harg, koje funkcioniše kao glavni izvozni centar za iransku naftu, kroz koji prolazi približno 90 posto ukupnog izvoza. 

Zbog toga se ostrvo smatra jednom od najranjivijih meta u Iranu i potencijalnim razlogom za oštar odgovor Teherana ukoliko dođe do daljeg napada.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) na društvenim mrežama je poručio da su Sjedinjene Američke Države “u potpunosti uništile svaku vojnu metu” na ostrvu Harg, te upozorio da bi i naftna infrastruktura mogla biti meta ukoliko Iran nastavi ometati plovni saobraćaj kroz Hormuški moreuz.

Ipak, u ovom napadu nafta još nije bila cilj.

Iran je, prije početka sukoba 28. februara pokrenutog od strane Izraela i SAD-a, povećao proizvodnju nafte i nastavio je izvoziti između 1,1 i 1,5 miliona barela dnevno. 

Terminali na ostrvu Harg imaju kapacitet da prime do 30 miliona barela nafte, dok je ostrvo povezano s ostatkom Irana mrežom cjevovoda.

Analitičar i glavni investicijski direktor Pickering Energy Partners, Dan Pikering (Pickering), upozorio je da bi jači udari na infrastrukturu ostrva Harg mogli dugoročno ukloniti približno dva miliona barela nafte dnevno sa tržišta.

Iranske oružane snage poručile su da će svaki napad na naftnu i energetsku infrastrukturu u zemlji izazvati udare na energetske objekte u vlasništvu kompanija koje posluju sa SAD-om u regiji.

Iran je treći najveći proizvođač unutar OPEC-a, sa udjelom od oko 4,5 posto u globalnoj ponudi nafte.

Njegova proizvodnja iznosi približno 3,3 miliona barela sirove nafte dnevno, uz dodatnih oko 1,3 miliona barela kondenzata i drugih tečnih ugljikovodika.

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
# OTOK HARG
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.