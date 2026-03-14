Zašto je iranski otok Harg ključan: Centar za distribuciju dva miliona barela nafte dnevno

Iransko ostrvo Harg (Kharg) predstavlja ključnu energetsku tačku, preko koje prolazi oko 90 posto iranskog izvoza nafte.

Ostrvo je došlo u fokus nakon što su američke snage uništile vojne ciljeve i pojačale prijetnje prema energetskoj infrastrukturi, što dodatno opterećuje već osjetljivo globalno tržište nafte.

U petak su američke snage izvele napad na vojne mete na ostrvu Harg, koje funkcioniše kao glavni izvozni centar za iransku naftu, kroz koji prolazi približno 90 posto ukupnog izvoza.

Zbog toga se ostrvo smatra jednom od najranjivijih meta u Iranu i potencijalnim razlogom za oštar odgovor Teherana ukoliko dođe do daljeg napada.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) na društvenim mrežama je poručio da su Sjedinjene Američke Države “u potpunosti uništile svaku vojnu metu” na ostrvu Harg, te upozorio da bi i naftna infrastruktura mogla biti meta ukoliko Iran nastavi ometati plovni saobraćaj kroz Hormuški moreuz.

Ipak, u ovom napadu nafta još nije bila cilj.

Iran je, prije početka sukoba 28. februara pokrenutog od strane Izraela i SAD-a, povećao proizvodnju nafte i nastavio je izvoziti između 1,1 i 1,5 miliona barela dnevno.

Terminali na ostrvu Harg imaju kapacitet da prime do 30 miliona barela nafte, dok je ostrvo povezano s ostatkom Irana mrežom cjevovoda.

Analitičar i glavni investicijski direktor Pickering Energy Partners, Dan Pikering (Pickering), upozorio je da bi jači udari na infrastrukturu ostrva Harg mogli dugoročno ukloniti približno dva miliona barela nafte dnevno sa tržišta.

Iranske oružane snage poručile su da će svaki napad na naftnu i energetsku infrastrukturu u zemlji izazvati udare na energetske objekte u vlasništvu kompanija koje posluju sa SAD-om u regiji.