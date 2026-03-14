Zelenski upozorava: Rusija koristi rat na Bliskom istoku za povećanje razaranja u Evropi

Kombinovani napad dronovima i raketama na Kijevsku oblast tokom noći na subotu usmrtio je najmanje četiri osobe, dok je najmanje 15 osoba ranjeno, saopštio je šef regionalne administracije ukrajinske prijestolnice, Mykola Kalašnik (Mykola Kalashnyk).

Troje povrijeđenih nalazi se u kritičnom stanju, od kojih su dvoje na operaciji. Napad je pogodio četiri okruga, oštetivši stambene zgrade, obrazovne institucije, preduzeća i ključnu infrastrukturu, dodao je Kalašnik u objavi na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) rekao je da je glavna meta noćnog udara bila "energetska infrastruktura Kijevske oblasti". Naveo je da je Rusija tokom noći lansirala oko 430 dronova različitih tipova, uz 68 raketa.

Ovi napadi uslijedili su nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Američke Države odgodile mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine, zakazane za ovu sedmicu, pozivajući se na rat na Bliskom istoku.

Dok američke i izraelske rakete i bombe padaju na Iran, Rusija je reagovala riječima ogorčenja, ali bez konkretne podrške svom savezniku. Neuspjeh Moskve da još jednom pomogne savezniku, nakon svrgavanja bivšeg sirijskog lidera Bašar al-Asad (Bashar al-Assad) 2024. godine i hapšenja venecuelanskog lidera Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) u januaru, naglašava limite ruskog utjecaja, ali Kremlj očekuje da bi mogao profitirati od rata u Iranu.

Rusija već ostvaruje dobit od rasta globalnih cijena energenata, a rat na Bliskom istoku mogao bi skrenuti pažnju sa Ukrajine i iscrpiti zapadne arsenale.

Zelenski je u subotu pozvao zapadne partnere Kijeva da posvete "sto posto pažnje" povećanju proizvodnje raketa za protuzračnu odbranu.

- Rusija će pokušati iskoristiti rat na Bliskom istoku da izazove još veće razaranje ovdje u Evropi, u Ukrajini - poručio je Zelenski u objavi na društvenim mrežama, dodajući:

- Moramo biti potpuno svjesni stvarnog nivoa prijetnje i u skladu s tim se pripremiti, naime: u Evropi moramo razvijati proizvodnju raketa za protuzračnu odbranu, posebno onih sposobnih da odgovore na balističke prijetnje, kao i svih drugih sistema neophodnih za istinsku zaštitu života".

Također, Zelenski je u četvrtak rekao da Kijev čeka odobrenje Bijele kuće za veliki sporazum o proizvodnji dronova, koji je Ukrajina predložila prošle godine, dok se države utrkuju u modernizaciji svoje protuzračne odbrane nakon što je rat u Iranu otkrio njihove slabosti.

Istog dana, Zelenski je kritikovao odluku SAD-a da na 30 dana ublaži sankcije na rusku naftu usred rata na Bliskom istoku, ističući da to "nije ispravna odluka" i da neće pomoći zaustaviti više od četiri godine dugu rusku invaziju na Ukrajinu.

- Samo ovo popuštanje od strane Sjedinjenih Američkih Država moglo bi Rusiji osigurati oko 10 milijardi dolara za rat. To sigurno ne doprinosi miru - rekao je Zelenski.

Tokom noći na subotu, ukrajinski dronovi pogodili su rafineriju nafte i luku u južnoj ruskoj regiji Krasnodar. Lokalni ruski zvaničnici saopštili su da su tri osobe povrijeđene u napadu na luku Kavkaz (Kavkaz), koja se nalazi nasuprot Krimu i koristi se za izvoz ukapljenog prirodnog gasa i žitarica. Oštećeni su servisni brod i pristanišna infrastruktura, dodali su u objavi na Telegramu.