Zašto je ostrvo Harg u fokusu sukoba SAD i Irana?

Politički Teheran je upozorio da će napasti naftnu i energetsku infrastrukturu povezanu sa SAD-om na Bliskom istoku ako budu napadnuti njegovi vlastiti naftni objekti, ponavljajući svoju prijetnju kao odgovor na američko bombardovanje vojnih ciljeva na iranskom ostrvu Harg.

Napad na infrastrukturu

"U slučaju napada na naftnu, ekonomsku i energetsku infrastrukturu Islamske Republike Iran... sva naftna, ekonomska i energetska infrastruktura u vlasništvu naftnih kompanija u cijeloj regiji koje posjeduju američke dionice ili sarađuju sa Sjedinjenim Državama biće odmah uništena", rekao je portparol iranskog centralnog stožera Katam al-Anbija, prema izvještaju iranske novinske agencije "Fars".

Još je rekao:

"Biće uništeni i pretvoreni u hrpu pepela", dodao je portparol.

Američki predsjednik Donald Tramp kasno u petak rekao je da su SAD pokrenule vazdušne napade na ostrvo Harg, ciljajući samo vojnu imovinu u onome što je nazvao jednim od "najmoćnijih bombardovanja u istoriji Bliskog istoka".

Ostrvo, pojas kopna dug osam kilometara, dom je najvažnijeg iranskog naftnog postrojenja, gdje se prerađuje otprilike 90 odsto iranske sirove nafte.

Tramp ima plan za nastavak sukoba

Tramp je rekao da je američki napad poštedio vitalnu naftnu infrastrukturu na ostrvu.

Ali "ako Iran ili bilo ko drugi učini bilo što što bi ometalo slobodan i siguran prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, odmah ću preispitati ovu odluku", rekao je na društvenim mrežama.

Postrojenja za preradu nafte na ostrvu Harg ključna su komponenta iranske ekonomije. Oko 90 odsto iranske sirove nafte prerađuje se na ostrvu Harg, a svaki poremećaj u njegovoj infrastrukturi za preradu mogao bi osakatiti privredu zemlje, navodi "Politico".