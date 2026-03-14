Pojavili se snimci: Gori ključna naftna luka u Emiratima nakon iranskog napada dronom

U važnoj naftnoj luci Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbio je požar nakon napada dronom. Vlasti su saopćile da je protuzračna odbrana presrela letjelicu, ali su njeni dijelovi pali na područje luke i izazvali požar.

Iz ureda vlade emirata Fujairah naveli su da pripadnici civilne zaštite rade na gašenju vatre koja je izbila nakon pada krhotina drona poslije uspješnog presretanja. Prema zvaničnim informacijama, u incidentu nije bilo povrijeđenih.

Agencija Bloomberg ranije je objavila da je nakon napada i izbijanja požara privremeno obustavljen dio operacija utovara nafte u luci Fujairah.