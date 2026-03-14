Pojavili se snimci: Gori ključna naftna luka u Emiratima nakon iranskog napada dronom

U važnoj naftnoj luci Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbio je požar nakon napada dronom. Vlasti su saopćile da je protuzračna odbrana presrela letjelicu, ali su njeni dijelovi pali na područje luke i izazvali požar.
Iz ureda vlade emirata Fujairah naveli su da pripadnici civilne zaštite rade na gašenju vatre koja je izbila nakon pada krhotina drona poslije uspješnog presretanja. Prema zvaničnim informacijama, u incidentu nije bilo povrijeđenih.
Agencija Bloomberg ranije je objavila da je nakon napada i izbijanja požara privremeno obustavljen dio operacija utovara nafte u luci Fujairah.
Fujairah je jedna od najvećih lokacija za skladištenje nafte na Bliskom istoku i važno čvorište za opskrbu brodova gorivom. Luka se nalazi na Omanskom zaljevu, a ne u Perzijskom zaljevu, pa brodovi koji tamo pristaju ne moraju prolaziti kroz Hormuški moreuz.
Taj moreuz, kroz koji inače prolazi veliki dio svjetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za pomorski saobraćaj od početka rata prije dvije sedmice. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se gust dim koji se uzdiže iznad kompleksa na istočnoj obali UAE.
Napad dolazi nakon što je Iranska revolucionarna garda poručila da su američki interesi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući luke, pristaništa i vojne objekte, postali legitimne mete. Teheran je to saopćio nakon američkih napada na iranski otok Harg, ključnu tačku za izvoz iranske nafte i važan dio iranske ekonomije.