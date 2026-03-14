SAD i Izrael napali iranski Kurdistan: Više od 100 poginulih i 969 ranjenih

Najmanje 112 ljudi ubijeno je u napadima Sjedinjenih Država i Izraela na iransku pokrajinu Kurdistan, izjavio je lokalni dužnosnik, a prenijeli su državni mediji. Do napada dolazi u trenutku dok Washington navodno potiče iranske kurdske snage s druge strane granice, u Iraku, na pokretanje kopnene operacije u Iranu, piše Al Jazeera.

Podaci o stradalima

Načelnik Pokrajinskog odjela za hitne slučajeve Kurdistana jučer je rekao da je u napadima ozlijeđeno najmanje 969 osoba. Funkioner, koji je ostao neimenovan, dodao je da je 27 osoba trenutno hospitalizirano na standardnim odjelima, dok ih je petero na jedinicama intenzivne njege.

Uloga kurdskih snaga u sukobu

Napadi SAD-a i Izraela na iransku pokrajinu Kurdistan događaju se usred nagađanja da je predsjednik Donald Trump izravno razgovarao s iranskim i iračkim kurdskim skupinama te da ih Washington namjerava iskoristiti na terenu kao pomoć u poticanju narodnog ustanka.

Međutim, Trump je prošlog tjedna izjavio da ne želi da Kurdi pokrenu ofenzivu protiv Irana, rekavši kako SAD ne želi "dodatno komplicirati rat".

Iranski kurdski oporbeni pokreti, od kojih mnogi održavaju bliske odnose s iračkim kurdskim frakcijama, dugo pružaju otpor Teheranu djelujući iz baza na sjeveru Iraka i područjima uz iransko-iračku granicu. Procjenjuje se da te skupine zajedno raspolažu s nekoliko tisuća boraca.

Prošlog tjedna iranske snage pokrenule su operaciju protiv kurdskih skupina u njihovoj poluautonomnoj regiji u susjednom Iraku. Regionalna vlada iračkog Kurdistana zanijekala je umiješanost u bilo kakve planove za naoružavanje kurdskih skupina i njihovo slanje u Iran.

Ko su Kurdi?

Kurdi su autohtona etnička manjina s područja Mezopotamije, rasprostranjena uglavnom po jugoistočnoj Turskoj, sjeveroistočnoj Siriji, poluautonomnoj kurdskoj regiji sjevernog Iraka, sjeverozapadnom Iranu i jugozapadnoj Armeniji. Imaju vlastiti jezik i kulturu, ali nemaju svoju državu. Procjenjuje se da čine gotovo 10 posto stanovništva Irana, iako službeni podaci o tome ne postoje.