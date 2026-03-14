Iranski general Abolfazl Šekarči poručio muslimanskim liderima: Oslonite se na Iran, SAD više nije svjetska sila

Brigadni general Abolfazl Šekarči, portparol Generalštaba Oružanih snaga Irana, uputio je poruku liderima muslimanskih zemalja pozivajući ih da se oslone na Islamsku Republiku Iran i jedinstvo muslimanskih naroda. Tom prilikom poručio je da Sjedinjene Američke Države više nisu globalna sila te da bi trebale biti protjerane iz regije.

U obraćanju upućenom čelnicima muslimanskih država Šekarči je naglasio da bi lideri islamskog svijeta trebali računati na Iran i njegov narod.

Istakao je da bi države islamskog svijeta trebale graditi jedinstvo, prijateljstvo i solidarnost kako bi se suprotstavile, kako je naveo, „globalnoj aroganciji“ predvođenoj Sjedinjenim Američkim Državama i, prema njegovim riječima, „cionističkim režimom“.

"Klimava vojska"

Prema njegovim riječima, snažne iranske oružane snage uspjele su potkopati američki utjecaj na međunarodnoj sceni.

Dodao je i da američka administracija, kako tvrdi, nije u stanju zaštititi ni vlastitu „klimavu vojsku“, te da ne može osigurati sigurnost muslimanskim državama niti regiji.

Osvrnuo se i na, kako je naveo, „historijski poraz“ američkog ratnog broda Ju-Es-Es Abraham Linkoln u području Perzijskog zaljeva.

Baze u regiji

U nastavku obraćanja govorio je i o uništenju američkih vojnih baza u regiji, naglašavajući da su baze u koje su muslimanske zemlje ulagale decenijama sada, prema njegovim riječima, potpuno uništene djelovanjem iranskih oružanih snaga.

Na kraju je poručio da je Iran na bojnom polju pokazao da može odgovoriti svakom agresoru na svim nivoima, ponovivši stav da Sjedinjene Američke Države više nisu svjetska sila i da bi trebale napustiti regiju.