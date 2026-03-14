Ivan Đogić iz Esfahana za "Avaz": U Iranu se život odvija normalno, iako u nezvjesnosti

Dok su mediji i društvene mreže od početka rata na Bliskom istoku prepune fotografija i videosnimaka razaranja Izraela, iz Irana, prema njegovom ustaljenom običaju komunikacione blokade, ne dolazi mnogo informacija šta se u toj zemlji dešava dok traje teška razmjena vatre s Izraelom i SAD.

Napad očekivan

Iz sigurnosnih razloga, interneta u Iranu ima samo povremeno, ali „Dnevni avaz“ uspio je doći do Zagrepčanina Ivana Đogića, koji u toj zemlji živi još od 2018. godine.

U Esfahanu je turistički vodič za goste iz zemalja bivše Jugoslavije i tokom tog perioda razvio je povezanost s Iranom. Tvrdi da mu je život u Iranu inače ugodan, da je atmosfera opuštena, ljudi dragi, te da zbog prirode i historije zemlje i dalje ima osjećaj kao da živi u filmu.

- Napad na Iran bio je očekivan jer još se prošle godine nakon 12-dnevnog rata znalo da ništa nije riješeno i da će slijediti nastavak, kaže Đogić o tome šta se dešava unutar iranskih granica.

Najteže u Tehranu

Prema njegovim riječima, u zemlji vlada neizvjesnost, jer „niko ne zna do koje razine ovo može eskalirati“.

- No, svakodnevica je uglavnom kao i u normalnim okolnostima jer su trgovine otvorene, banke rade, ljudi uglavnom idu na posao, a navečer i u izlazak - kaže i dodaje da je situacija najteža u Teheranu, koji je najviše pogođen.

Ipak, kako navodi Đogić, to je i dalje zanemarivo ako se uspoređuje s uništenjem u Gazi. Iran je, podsjeća, velika zemlja i relativno normalna svakodnevica se ne može promijeniti samo zračnim udarima.