Iran dopustio prolazak pojedinim indijskim brodovima kroz Hormuški moreuz

Iran je dopustio nekim indijskim brodovima da plove kroz Hormuški moreuz, saopćio je u subotu iranski ambasador u Indiji Mohammad Fathali, potvrđujući rijetki izuzetak od blokade koja je poremetila globalno snabdijevanje energentima.

Fathali nije potvrdio broj brodova kojima je osiguran siguran prolaz. Govorio je na konklavi India Today u New Delhiju.

Otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli kampanju bombardovanja Irana, Teheran je uglavnom zaustavio morski promet kroz moreuz koji prolazi uz njegovu obalu i kroz koji se isporučuje oko 20 posto globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina morskim putem, prenosi Reuters.