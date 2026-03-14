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IZUZETAK OD BLOKADE

Iran dopustio prolazak pojedinim indijskim brodovima kroz Hormuški moreuz

Fathali nije potvrdio broj brodova kojima je osiguran siguran prolaz

Hormuški moreuz. Facebook

FENA

14.3.2026

Iran je dopustio nekim indijskim brodovima da plove kroz Hormuški moreuz, saopćio je u subotu iranski ambasador u Indiji Mohammad Fathali, potvrđujući rijetki izuzetak od blokade koja je poremetila globalno snabdijevanje energentima.

Fathali nije potvrdio broj brodova kojima je osiguran siguran prolaz. Govorio je na konklavi India Today u New Delhiju.

Otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli kampanju bombardovanja Irana, Teheran je uglavnom zaustavio morski promet kroz moreuz koji prolazi uz njegovu obalu i kroz koji se isporučuje oko 20 posto globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina morskim putem, prenosi Reuters.

# BRODOVI
# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
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