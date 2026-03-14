Njemački brodari kritizirali odluku Berlina da ne šalje ratne brodove u Zaljev

Njemački brodari kritikovali su odluku ministra odbrane Borisa Pistorijusa da Njemačka ne pošalje ratne brodove u područje Zaljeva radi zaštite trgovačke flote.

- Sa čuđenjem smo primili vijest da Njemačka neće učestvovati u eventualnoj misiji zaštite trgovačkih brodova u Zaljevu - saopćeno je iz Saveza njemačkih brodara (VDR).

U saopćenju se navodi da su zemlje G7, uključujući i Njemačku, nedavno naglasile potrebu poduzimanja mjera kako bi se osigurao siguran prolaz za civilna plovila kroz Hormuški tjesnac.

Ne postoji razlog za raspravu

Predstavnici brodara upozorili su da bi i Njemačka trebala razmotriti sve opcije koje bi mogle doprinijeti sigurnosti brodova i njihovih posada.

- Puko vjerovanje da neće doći do incidenata, s obzirom na trenutnu situaciju, ne može biti pouzdana strategija - navodi se u saopćenju.

Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus jučer je odbacio mogućnost zajedničke evropske misije za zaštitu prolaza kroz Hormuški moreuz.

Rasprava o zaštiti

I njemački kancelar Fridrih Merc ranije je izjavio da trenutno ne postoji razlog za raspravu o zaštiti tog pomorskog prolaza.

- Njemačka nije dio ovog rata, a mi to ne želimo ni postati - rekao je Merc tokom posjete Norveškoj u petak.

Podsjećamo, zemlje članice G7 su 11. marta donijele odluku o pripremi mjera za osiguranje slobodne plovidbe u području Zaljeva.

U četvrtak je, prvi put, jedan brod njemačkog brodara koji se nalazio u Zaljevu pogođen šrapnelima, nakon čega je na plovilu izbio požar koji je ubrzo ugašen.