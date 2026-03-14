Tramp demantovao tvrdnje američkih medija: Oni su bolesni i dementni ljudi

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da natpisi medija o uništenju pet američkih tankera u napadu na bazu u Saudijskoj Arabiji nisu tačni.

Na društvenoj mreži Truth Social Tramp je naveo da su mediji objavili „namjerno obmanjujuće naslove“ o navodnom uništenju zrakoplova.

Pogođena baza

- Baza je pogođena prije nekoliko dana, ali zrakoplovi nisu bili pogođeni ni uništeni. Četiri od pet imala su vrlo malo oštećenja i već su se vratila u službu. Jedan je imao nešto više oštećenja, ali uskoro će ponovno letjeti. Nijedan nije uništen - napisao je Tramp.

Predsjednik je posebno kritizirao The New York Times i The Wall Street Journal, tvrdeći da njihovi izvještaji nisu tačni.

- Njihovo užasno izvještavanje potpuno je suprotno stvarnim činjenicama - naveo je Tramp, dodajući da takvi natpisi štete interesima Sjedinjenih Američkih Država.

- To su bolesni i dementni ljudi koji nemaju pojma kakvu štetu nanose Sjedinjenim Američkim Državama - napisao je predsjednik.

Lažni mediji

Tramp se u objavi osvrnuo i na američke predsjedničke izbore 2024. godine, tvrdeći da su oni pokazali da građani bolje razumiju situaciju od, kako je naveo, "lažnih medija".

- Narod naše zemlje razumije što se događa mnogo bolje od lažnih medija - zaključio je Donald Tramp.