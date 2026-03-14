Video / Zlatko Hadžidedić: Sin Alija Hamneija će biti radikalniji od oca, Erdoan će morati izabrati stranu

Sukob između Izraela i Amerike sa jedne i Irana sa druge strane ne jenjava, a koliko će još trajati je pitanje od million dolara. Stručnjak za međunarodne odnose, profesor Zlatko Hadžidedić u “Avazovom intervjuu” je kazao da je ovo pitanje u koje su sasvim sigurno uključene i druge velike sile poput Kine i Rusije, dok su Iran i Izrael sile srednjeg dometa.

- Pokazalo se da Iran, sa svojim asimetričnim pristupom ratovanju, može mnogo toga promijeniti, da može pogurati stvari u svom pravcu i dovesti u pitanje jednostavnu superiornost Sjedinjenih Država – kazao je Hadžidedić.

Sa druge strane, kako kaže, Izrael je pokazao da, pored toga što posjeduje tehnologiju, ima i volju da narušava sva pravila ratovanja, pa čak možda i spremnost da upotrijebi nuklearno oružje ukoliko procijeni da gubi taj rat ili da je dovedeno u pitanje samo postojanje Izraela.

Ostatak svijeta

- Izrael posjeduje tzv. Samsonovu doktrinu, koja podrazumijeva da bi, u slučaju krajnje prijetnje opstanku države, mogao pogurati čitav svijet u pravcu propasti, odnosno da bi njegove strateške rakete sa nuklearnim glavama mogle biti ispaljene prema velikim svjetskim gradovima. Dakle, ne nužno prema Iranu, nego prema ostatku svijeta, ukoliko bi procijenili da su i sami došli do tačke vlastite propasti – istakao je.

Prema njegovom mišljenju Izrael računa da će Iran prvi popustiti, te da postoji mogućnost da se sve razvije u globalni sukob jer postoje sile koje su zainteresovane za novi svjetski poredak.

- Dakle, Iran je pokazao da država koja se pažljivo priprema dvadeset ili trideset godina za odbranu i koja osmisli dugoročnu strategiju može se suprotstaviti čak i sili kakvu predstavljaju Sjedinjene Države – kazao je Hadžidedić.

Također se pokazuje da je u stanju proizvesti ekonomsku štetu za čitav svijet zatvaranjem puteva za transport nafte.

- Znamo da kroz Hormuški prolaz trenutno prolaze samo kineski tankeri, odnosno tankeri koji prevoze iransku naftu prema Kini, dok je za sve ostale put zatvoren. To će, sasvim izvjesno, utjecati na globalnu ekonomiju i može dovesti do ozbiljne krize – upozorio je.

Govoreći o ulozi Turske kazao je da Erdoan nema jasan stav i da će u ovom trenutku kada se prelama morati izabrati stranu.

- Neće on jedini moći na svijetu da ostane na svim stranama istovremeno. Naći će se u situaciji kada će se morati opredijeliti, a bojim se da on nema nikakvu jasnu ideju oko toga gdje bi se opredijelio, jer on bi najradije na sve strane. E to već nije politika – kazao je Hadžidedić.

Hadžidedić je istakao i to da je ubistvom vrhovnog vođe i političkog i vojnog vrha u Iranu došlo do homogenizacije i radikalizacije. Komentarišući izbor novog vrhovnog vođe, kazao je da nije sretan što je sukcesija izvršena sa oca na sina, a da nije siguran ni koliko bi Ali Hamnei bio zadovoljan izborom svog sina na tu poziciju.

Nudio pregovore

- On će, naravno, biti radikalniji, za razliku od oca koji je bio relativno umjeren i koji je uvijek pokušavao pronaći neki dogovor. Znam da ima mnogo ljudi koji misle da je on bio ekstremista, ali prisjetimo se da je stalno nudio pregovore. Do posljednjeg trenutka Amerikancima je nudio pregovore i Iran je bio spreman na određene koncesije – kazao je Hadžidedić.

Podsjetio je također da je Ali Hamnei bio taj koji je sprječavao Iran da proizvede nuklearno oružje, jer je smatrao da to nije u skladu s islamom.

- Njegov sin sada vjerovatno neće imati takve prepreke. On se jednostavno nalazi u poziciji u kojoj smatra da nema šta izgubiti, pogotovo nakon što mu je gotovo čitava porodica stradala u tom prvom udaru. To je čovjek koji vjeruje da više nema šta izgubiti – istakao je.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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