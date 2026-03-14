Izraelski Haaretz: Narednih dana očekuju se direktni razgovori Izraela i Libana

Očekuje se da će Izrael i Liban u predstojećim danima održati direktne razgovore, prve od početka iranskog rata koji je Liban uvukao dublje u sukob, saopćio je u subotu izraelski list Haaretz, pozivajući se na dva izvora upoznata s tim pitanjem.

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Džered Kušner, bit će uključen u razgovore koji bi se mogli održati u Parizu ili na Kipru, a izraelsku delegaciju predvodit će Ron Dermer, bliski saradnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, rekao je Haaretz, javlja Reuters.

Očekuje se da će se pregovori usredotočiti na okončanje borbi u Libanu i razoružavanje libanske oružane grupe Hezbollah, rekao je Haaretz.

Hezbollah je 2. marta otvorio vatru na Izrael rekavši da je to odmazda za ubistvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

Izrael je od tada pokrenuo opsežnu kampanju bombardovanja moćne libanske oružane grupe, koja je ubila više od 770 ljudi i raselila stotine hiljada, dok je Hezbollah ispalio stotine raketa preko granice.