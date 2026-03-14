Kuba u plamenu: Demonstranti napali kancelariju Komunističke partije na sjeveru zemlje

Demonstranti nezadovoljni politikom kubanske vlade napali su danas kancelariju Komunističke partije Kube na sjeveru zemlje, preneli su kubanski državni mediji.
U rijetkom izlivu javnog nezadovoljstva izazvanog sve ozbiljnijim nestašicama struje pogoršanih američkom naftnom blokadom i nestašicama hrane protest je počeo mirno u gradu Moron u petak uveče, ali u subotu ujutru je eskalirao u nasilne demonstracije, prenosi Reuters pozivajući se na kubanski dnevnik Invazor.
Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki požar i ljude kako bacaju kamenje kroz prozore zgrade uzvikujući "Sloboda".
Nakon intervencije u Venecueli i hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura SAD su ove godine pooštrile svoju politiku i prema Kubi.
Američki predsjednik Donald Tramp je obustavio isporuke venecuelanske nafte Kubi i zaprijetio da će uvesti carine svakoj zemlji koja prodaje naftu Kubi čime je povećao pritisak na kubansku ekonomiju koja se i prije toga borila sa nestašicama hrane, goriva, struje i lijekova.
Tramp je nedavno izjavio da je Kuba na ivici kolapsa i da je voljna da postigne dogovor sa SAD.
Kubanska vlada je u petak saopštila da je započela razgovore sa Vašingtonom kako bi pokušala da smiri krizu.