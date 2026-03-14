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Kuba u plamenu: Demonstranti napali kancelariju Komunističke partije na sjeveru zemlje

Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki požar i ljude kako bacaju kamenje kroz prozore zgrade uzvikujući "Sloboda"

Demonstracije na Kubi. AP

D. H.

14.3.2026

Demonstranti nezadovoljni politikom kubanske vlade napali su danas kancelariju Komunističke partije Kube na sjeveru zemlje, preneli su kubanski državni mediji.

U rijetkom izlivu javnog nezadovoljstva izazvanog sve ozbiljnijim nestašicama struje pogoršanih američkom naftnom blokadom i nestašicama hrane protest je počeo mirno u gradu Moron u petak uveče, ali u subotu ujutru je eskalirao u nasilne demonstracije, prenosi Reuters pozivajući se na kubanski dnevnik Invazor.

Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki požar i ljude kako bacaju kamenje kroz prozore zgrade uzvikujući "Sloboda".

Nakon intervencije u Venecueli i hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura SAD su ove godine pooštrile svoju politiku i prema Kubi.

Američki predsjednik Donald Tramp je obustavio isporuke venecuelanske nafte Kubi i zaprijetio da će uvesti carine svakoj zemlji koja prodaje naftu Kubi čime je povećao pritisak na kubansku ekonomiju koja se i prije toga borila sa nestašicama hrane, goriva, struje i lijekova.

Tramp je nedavno izjavio da je Kuba na ivici kolapsa i da je voljna da postigne dogovor sa SAD.

Kubanska vlada je u petak saopštila da je započela razgovore sa Vašingtonom kako bi pokušala da smiri krizu.

# KUBA
# PROTESTI
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