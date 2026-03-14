Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PALESTINSKA GRUPA

Jedno od rijetkih neslaganja: Hamas pozvao Iran da izbjegava gađanje susjednih zemalja

Hamas je potvrdio pravo Irana da odgovori na napade, ali je naveo da treba da se suzdrži od udara na svoje susjede

Hamas. Anadolija

S. S.

14.3.2026

Palestinska grupa Hamas pozvala je Iran da izbjegava gađanje susjednih zemalja kao odgovor na američko-izraelske napade.

Ovo je jedno od rijetkih saopćenja u kojima iznose neslaganje s potezima Irana, koji im je glavni saveznik.

Hamas je u saopštenju naveo da prati američko-izraelski rat sa Iranom sa "dubokom zabrinutošću", i ponovio je svoju "snažnu osudu američko-cionističke agresije", za koju je naveo da ugrožava "mir i sigurnost u regionu i svijetu", prenosi CNN.

Hamas je potvrdio pravo Irana da odgovori na napade, ali je naveo da treba da se suzdrži od udara na svoje susjede, i pozvao je "sve države regiona da sarađuju u zaustavljanju ove agresije i da očuvaju veze bratstva".

# HAMAS
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.