Jedno od rijetkih neslaganja: Hamas pozvao Iran da izbjegava gađanje susjednih zemalja

Palestinska grupa Hamas pozvala je Iran da izbjegava gađanje susjednih zemalja kao odgovor na američko-izraelske napade.

Ovo je jedno od rijetkih saopćenja u kojima iznose neslaganje s potezima Irana, koji im je glavni saveznik.

Hamas je u saopštenju naveo da prati američko-izraelski rat sa Iranom sa "dubokom zabrinutošću", i ponovio je svoju "snažnu osudu američko-cionističke agresije", za koju je naveo da ugrožava "mir i sigurnost u regionu i svijetu", prenosi CNN.

Hamas je potvrdio pravo Irana da odgovori na napade, ali je naveo da treba da se suzdrži od udara na svoje susjede, i pozvao je "sve države regiona da sarađuju u zaustavljanju ove agresije i da očuvaju veze bratstva".