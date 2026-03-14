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Izraelska vojska ušla u ruralno područje Kuneitre u Siriji

U petak navečer, isti kanal je izvijestio da je izraelska patrola s nekoliko vozila i pješadijskim snagama napredovala u zapadni dio grada Jubata al-Kašab

Izraelska vojska. AP

Anadolija

14.3.2026

Izraelski vojnici u subotu su napredovali do područja Tal al-Dhuhur u ruralnom dijelu guvernorata Kuneitra na jugu Sirije i postavili šatore na toj lokaciji, prenose sirijski mediji.

Prema navodima televizije Alikbarija, izraelske snage su u brdsko područje ušle s četiri vojna vozila koja su prevozila oko 30 vojnika na ulazu u selo Jubata al-Khashab u sjevernom dijelu ruralnog područja Kuneitre.

U petak navečer, isti kanal je izvijestio da je izraelska patrola s nekoliko vozila i pješadijskim snagama napredovala u zapadni dio grada Jubata al-Kašab.

# SIRIJA
# IZRAEL
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