Izraelska vojska ušla u ruralno područje Kuneitre u Siriji

Izraelski vojnici u subotu su napredovali do područja Tal al-Dhuhur u ruralnom dijelu guvernorata Kuneitra na jugu Sirije i postavili šatore na toj lokaciji, prenose sirijski mediji.

Prema navodima televizije Alikbarija, izraelske snage su u brdsko područje ušle s četiri vojna vozila koja su prevozila oko 30 vojnika na ulazu u selo Jubata al-Khashab u sjevernom dijelu ruralnog područja Kuneitre.

U petak navečer, isti kanal je izvijestio da je izraelska patrola s nekoliko vozila i pješadijskim snagama napredovala u zapadni dio grada Jubata al-Kašab.