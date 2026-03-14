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ŠEF DIPLOMATIJE IRANA

Aragči: Na svaki napad na naša naftna postrojenja, uzvratit ćemo napadima na američke kompanije

Ako iranska postrojenja budu meta napada, naše snage gađat će postrojenja američkih kompanija u regiji ili kompanija u kojima SAD imaju udjele

Abas Aragči. Screenshot / YouTube

S. S.

14.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je da će odgovoriti na svaki napad na energetsku infrastrukturu napadima na postrojenja američkih kompanija u regiji.

Ovu izjavu prenijela je agencija Tasnim, povezana s Iranskom revolucioranom gardom.

- Ako iranska postrojenja budu meta napada, naše snage gađat će postrojenja američkih kompanija u regiji ili kompanija u kojima Sjedinjene Američke Države imaju udjele - naveo je Aragči.

Istakao je da će Iran "sigurno odgovoriti na te napade", ali da će izbjegavati gusto naseljena područja.

Do ovakvih izjava dolazi nakon što su Amerikanci napali otok Karg, koji je ključna tačka iranskog naftnog izvoza kroz koju prolazi oko 90 posto iranske nafte.

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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